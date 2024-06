63-latka będzie mieć dziecko z 26-latkiem! Pokazała USG. Zobacz, jak razem wyglądają

Cheryl McCain (63 l.) i Quran McCain (26 l.) wzięli ślub i spodziewają się dziecka. Surogatka urodzi potomka małżonkom z 37-letnią różnicą wieku

Duża różnica w wieku w związku sprawia, że takie pary zostają niekiedy celebrytami, a gdy mają wystarczające parcie na szkło, ich związek i rozstanie obserwuje cały świat. Tak stało się rownież w przypadku pewnego nietypowego małżeństwa z USA. Para ze Stanów Zjednoczonych zaszokowała świat. Nie dość, że między Cheryl McCain (63 l.) a Quranem McCainem (26 l.) z Georgii jest 37-letnia różnica wieku, to jeszcze... spłodzili potomka. Jak pisze "Daily Star", para poznała się w sieci fast food, gdzie wspólnie pracowała. Potem zaczęli rozmawiać i od słowa do słowa zakochali się w sobie... To ze starszą o 37 lat kochanką Quran stracił dziewictwo! Nie dość, że wzięli ślub, to jeszcze postanowili założyć rodzinę. Cheryl zaczęła pokazywać na Instagramie zdjęcia USG! Niektórzy wątpili, czy kobieta z racji swego wieku może zajść w ciążę i okazało się, że jednak wynajęła surogatkę. A każdą małżeńską rozmową, sprzeczkę i miłosne wyznanie śledzi na Instagramie cały świat...

Ta para też rozgrzewała internet. Koniec małżeństwa 83-latki i 38-letniego Egipcjanina! Skradł jej serce, a potem krewetki w tempurze

Pamiętacie 80-letnią Iris Jones z Wielkiej Brytanii, która parę lat temu poznała przez internet 35-letniego Mohameda Ibrihama z Egiptu, wyjechała do niego pod Piramidy, a potem wzięła z nim ślub i sprowadziła go na Wyspy Brytyjskie? Ta para z dużą różnicą wieku rok temu opowiadała w mediach ze szczegółami o swojej miłości i o seksie, a potem o... rozwodzie. W tym przypadku tego rodzaju związek zdecydowanie się nie sprawdził. Zgodnie z przewidywaniami sporej części obserwujących opowieści Iris i jej młodego męża, mężczyzna zainteresowany był nią, dopóki jego stopa nie stanęła na brytyjskiej ziemi. Wtedy dał nogę, w dodatku z krewetkami przygotowanymi na kolację. Jak będzie tym razem? Pożyjemy, zobaczymy!

Gran, 63, having baby with 26-year-old toyboy says 'lack of sex' affected their marriagehttps://t.co/nhv69kMtcU pic.twitter.com/mZXfY7Ezer— Daily Star (@dailystar) June 11, 2024

