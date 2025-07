Nowy pozew od Brigitte Macron! Zmiana płci to wierzchołek góry lodowej

Brigitte Macron pozwała amerykańską celebrytkę Candace Owens, która twierdzi, że pierwsza dama Francji jest facetem

Nie ma końca kosmiczna afera z Brigitte Macron w roli głównej! Pierwsza dama Francji pozywa kolejną osobę, która od paru lat rozpowszechnia słynne plotki, które głoszą, że pani Macron... jest facetem. W niektórych wersjach - że urodziła się jako facet, ale zmieniła płeć. W jeszcze innych - że urodziła się jako facet, miała romans z matką Emmanuela Macrona, spłodziła przyszłego prezydenta Francji, następnie została kobietą i uwiodła własnego syna, a sprawę zatuszowano, uznając Jeana-Michela Trogneux, czyli Brigitte przed zmianą płci, za jej brata, oddzielną osobę. Tę ostatnią wersję plotki o płci Brigitte Macron głosi niejaka Candace Owens. W Polsce nie jest chyba zbyt popularna, za to w Stanach Zjednoczonych jak najbardziej. A popularność tę przyniosły jej między innymi podcasty o pierwszej damie Francji. Candace nie owija w bawełnę, podkreśla, że niczego się nie boi i jest gotowa na walkę o swoje racje. Podobnie przedstawiciele Brigitte Macron, którzy właśnie pozwali Amerykankę, składając pozew w amerykańskim stanie Delaware.

Dopiero co Brigitte Macron przegrała podobny proces, wytoczony innym głosicielom plotki

Czy tym razem Brigitte Macron wygra? Dopiero co podobny proces... przegrała. Dotyczył on filmu z 2021 roku nagranego przez dwie kobiety z Francji, które dowodziły, że Brigitte Macron urodziła się jako facet. Wróżbitka Amandine Roy i blogerka Natacha Rey przedstawiły obszerny materiał mający dowodzić ich racji. Jak twierdzą, Brigitte Macron urodziła się jako mężczyzna, który w jej oficjalnej biografii przedstawiany jest jako jej brat Jean, ale Jean w pewnym momencie znika i dopiero w tym momencie zjawia się Brigitte. Według kobiet brak jakiegokolwiek dowodu na to, że postać przyszłej pierwszej damy Francji istniała wcześniej, przed zniknięciem Jeana, co ma dowodzić, podobnie jak fizyczne podobieństwo brata i siostry, iż to jedna i ta sama osoba. W zeszłym roku sąd pierwszej instancji skazał dziennikarkę i wróżkę na grzywny po osiem tysięcy euro za zniesławienie, ale one złożyły apelację. I wygrały! Sąd drugiej instancji parę dni temu uznał, że kobiety działały w granicach wolności słowa. Według Sądu Apelacyjnego w Paryżu wróżka i blogerka nie dopuściły się zniesławienia, bo miały prawo do publicznej debaty i wyrażenia swojej opinii na temat wniosków wyciągniętych przez nie ze zgromadzonego materiału. Trzeba podkreślić, że brak tu jakichkolwiek sądowych potwierdzeń rewelacji o Brigitte Macron. Pozostaje czekać na kolejny sensacyjny proces!

WATCH: Candace Owens just DOUBLED DOWN on Brigitte Macron being a man in response to getting sued."You were born a man and you will die a man... That's the point I'm making.""I think you're sick. I think you're disgusting. And I am fully prepared to take on this battle on… pic.twitter.com/LXiGjuearU— George (@BehizyTweets) July 24, 2025

The Macrons v Candace Owens: lawsuit marks new phase in battle against conspiracy theories https://t.co/r2nNJWBtXB— Geof Walker (@geof24) July 27, 2025

