Sekretna ugoda między księciem Harrym a pałacem! Zaskakujące szczegóły

Książę Harry chce dogadać się z rodziną królewską. Brytyjskie media donoszą o ustaleniach po naradzie

Czyżby zbliżał się kres wojny księcia Harry'ego i Meghan Markle z brytyjską rodziną królewską? W połowie lipca "Mail on Sunday" wyśledził przedstawicieli uciekinierów z pałacu na sekretnym spotkaniu z czołowymi doradcami króla Karola III. "Szczyt" miał miejsce w prywatnym klubie w Londynie, ale i tak paparazzi zdołali sfotografować uczestników spotkania. Z przecieków wynikało, że były to "rozmowy pokojowe". Teraz "Mail on Sunday" pisze o efektach "negocjacji". Podobno książę Harry udostępnił pracownikom króla swój kalendarz spotkań. Celem jest głównie to, by uniknąć niezręczności takich jak ostatnio, kiedy to podróż do Harry'ego Angoli i spacer po oczyszczonym polu minowym zdominowały pierwsze strony gazet, podczas gdy portret królowej Camilli wykonany z okazji jej 78. urodzin powędrował na dalsze strony. Drugi cel to ułatwienie zgrania kalendarzy i zorganizowania spotkania ojca z synem. Brzmi to trochę dziwnie, bo to chyba to nie rodzina królewska powinna dostosowywać swoje terminy do Harry'ego, ale według "Mail on Sunday" przystano na jego propozycję. Być może w celu późniejszego dzwonienia do niego i mówienia, by to on przełożył jakieś wydarzenie o medialnym potencjale.

Wojna Meghan Markle i księcia Harry'ego z rodziną królewską. Od wywiadu u Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi", gdzie książę opisał bójkę z Williamem po kłótni o Meghan czy utratę dziewictwa za pubem.

