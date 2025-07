Tajne spotkanie w pałacu! Książę Harry negocjuje z ojcem

Przedstawiciele brytyjskiej rodziny królewskiej i księcia Harry'ego odbyli tajne narady w Londynie. Harry chce wrócić?

Sensacyjne doniesienia z życia brytyjskiej rodziny królewskiej! "Mail on Sunday" wyśledził przedstawicieli księcia Harry'ego, którzy w sekrecie spotkali się z czołowymi doradcami króla Karola III. "Szczyt" miał miejsce w prywatnym klubie w Londynie, ale i tak paparazzi zdołali sfotografować uczestników spotkania. Z przecieków wynika, że były to "rozmowy pokojowe". Choć nie jest jasne, kto zainicjował te niespodziewane negocjacje, to w wywiadzie dla BBC książę Harry mówił wcześniej: „Chciałbym odzyskać ojca i brata”. Nie jest więc wykluczone, że to on starał się o wysłuchanie, a może i wybaczenie. Kto wie, czy powrót na łono rodziny królewskiej nie jest brany pod uwagę przez młodszego syna króla Karola III. „Przed nami długa droga, ale po raz pierwszy od lat kanał komunikacji jest otwarty. Nie było żadnego formalnego planu, tylko niezobowiązujące spotkania przy drinku” - zdradziło tajemnicze źródło cytowane przez "The Sun".

Wojna Meghan Markle i księcia Harry'ego z rodziną królewską. Od wywiadu u Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi", gdzie książę opisał bójkę z Williamem po kłótni o Meghan czy utratę dziewictwa za pubem.

