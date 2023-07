83-latka rozwodzi się z 38 latkiem! "Seks był ognisty, ale mąż ukradł mi krewetki"

Koniec małżeństwa 83-latki i 38-letniego Egipcjanina! Skradł jej serce, a potem krewetki w tempurze

To był romans, o którym mówiła cała Wielka Brytania! Zaczęło się trzy lata temu. 80-letnia Iris Jones z Weston-super-Mare w hrabstwie Somerset założyła sobie konto na Facebooku i przeglądała strony o Egipcie, gdyż marzyła o zobaczeniu piramid. Zaczęła rozmowę z pewnym Egipcjaninem. Jak potem zapewniali w programach telewizyjnych, serca obojga przeszyła strzała Amora! 35-letni wtedy Mohamed nie zważał na różnicę wieku i zaprosił Iris do Egiptu. - Nasze życie seksualne jest niezwykłe - opowiadała niebawem w ITV. - Przy naszym pierwszym razie zużyliśmy całą tubkę żelu, a następnego dnia ledwo mogłam chodzić! Mohamed jest zazwyczaj nieśmiały, ale na pewno nie w łóżku! - dodała bez ogródek. Para wzięła ślub i przeniosła się do Wielkiej Brytanii. Nie brakło złośliwców, którzy uważali, że młody Egipcjanin chce tylko zdobyć wizę i zacząć nowe życie na Zachodzie, jednak nietypowa para nadal była razem. Ale teraz nadszedł kres tej miłości! A 83-letnia Iris nie byłaby sobą, gdyby nie zrelacjonowała wszystkiego w mediach.

83-latka o rozstaniu z mężem młodszym o 45 lat: "Zabrał moje krewetki w tempurze"

Tak opowiada o dramatycznym rozstaniu w "Closer Magazine: "Uwielbiam wszystko, co dotyczy Mohameda. Ale stało się to ciężką pracą. Kiedyś mieliśmy wspaniałe życie seksualne, ale potem zamiast się kochać, ciągle kłóciliśmy się o wszystko i o wszystkich. Wcale nie tęsknię za Mohamedem, rzeczą, która najbardziej mnie zirytowała, kiedy wyszedł, było to, że zabrał moje krewetki w tempurze, które zaplanowałam na kolację tego wieczoru" - mówi rezolutna seniorka. Jak dodaje, parę dni po rozstaniu z młodym mężem przygarnęła... kota. "Dostałam go zaledwie kilka dni po tym, jak Mohammed się wyprowadził i jest idealnym towarzyszem. Nigdy nie narzeka, jest bardzo cichy i piękny – uwielbiam go. Jest tu bardzo szczęśliwy i nie robi bałaganu" - dodaje Iris Jones. Tymczasem jej egipski mąż nie komentuje sprawy!

Sonda Co sądzisz o dużej różnicy wieku w związku? Nic mi to tego To nienormalne Tak jest najlepiej, sama/sam jestem w takim związku

Randy granny and ‘toyboy’ share shocking update after declaration of love https://t.co/N4Evs3ZoZ7 pic.twitter.com/lc4hWJ0YwH— New York Post (@nypost) July 23, 2023

To 20 najsłynniejszych postaci historycznych. Rozpoznasz wszystkie? Pytanie 1 z 15 Na początek coś łatwego. To jeden z naszych wieszczów narodowych. Kim jest mężczyzna przedstawiony na rycinie? Adam Mickiewicz Zygmunt Krasiński Juliusz Słowacki Dalej