Atak na przedszkole w Charkowie! Ranne dzieci, trwa reanimacja

Atak wojsk rosyjskich na przedszkole w Charkowie. Ranne dzieci, jedno jest reanimowane
Rosyjski dron uderzył w przedszkole na Ukrainie! Wojska Putina ponownie zaatakowały bezbronnych cywilów. Celem Rosjan w Charkowie stało się prywatne przedszkole pełne dzieci. Na filmie, który krąży w mediach społecznościowych widać poważnie zniszczony budynek ogarnięty pożarem, strażaków i płonący samochód na ulicy. „Trafienie w prywatne przedszkole w dzielnicy Chołodnohirskiej, są ranne dzieci. W miejscu uderzenia wybuchł pożar. W chwili obecnej jest czworo rannych, jedno nieprzytomne w reanimacji” - poinformował dziś, w środę 22 października mer Charkowa Ihor Terechow.
ZOBACZ TEŻ: Kiedy Putin zajmie całą Ukrainę? Data może szokować
"Wiadomo o 17 osobach rannych. Sześć osób, w tym dwoje dzieci, niestety zginęło"
Dziś informacje na temat kolejnych rosyjskich ataków przekazał także prezydent Ukrainy. „Pod atakami znalazły się zwykłe miasta — głównie nasza infrastruktura energetyczna, ale jest też wiele trafień w budynki mieszkalne. Pożary w Zaporożu, uderzenia w domy w Kijowie. Ucierpiały obwody kijowski, odeski, czernihowski, dniepropietrowski, kirowohradzki, połtawski, winnicki, zaporoski, czerkaski i sumski. Obecnie wiadomo o 17 osobach rannych. Sześć osób, w tym dwoje dzieci, niestety zginęło. Składam kondolencje rodzinom i bliskim” – powiedział rano Wołodymyr Zełenski.
ZOBACZ TEŻ: Rakiety Putina zabiły 2-latkę w ramionach mamy! Zdjęcia z pogrzebu ściskają za serce
„Bardzo ważne, by świat właśnie teraz nie milczał i by na podłe ataki Rosjan padła wspólna odpowiedź. Każdy, kto teraz pomaga Ukrainie systemami obrony powietrznej i rakietami do nich, chroni życie. Jesteśmy za to wdzięczni. I każdy, kto pomoże Ukrainie w uzyskaniu zdolności (do ataków - PAP) dalekiego zasięgu, przybliży zakończenie wojny” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram, cytowany przez PAP.