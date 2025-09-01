Rakiety Putina zabiły 2-latkę w ramionach mamy! Zdjęcia z pogrzebu ściskają za serce

Pogrzeb najmłodszej ofiary ataku Putina na Kijów. Pochowano dwuletnią Angelinę i jej 24-letnią matkę

"Urodziła się i zmarła pod rosyjskim ostrzałem" - tak "Kyiv Post" pisze o dwuletniej Angelinie Galicz. Dziewczynka jest najmłodszą ofiarą ostatniego wielkiego ataku rosyjskich wojsk na Kijów. Gdy rakieta Putina trafiła w jej blok, dziewczynka była ze swoją mamą, 24-letnią Nadią. Zginęły obie pod gruzami własnego domu. Ukraińskie media obiegły zdjęcia dziewczynki z jej drugich i ostatnich urodzin – uśmiechniętej, siedzącej przed tortem w otoczeniu ogromnych misiów. Ratownicy, którzy przeszukiwali gruzy zbombardowanego budynku, zdołali wydobyć pluszaki dziewczynki. Podczas pogrzebu żałobnicy składali je na grobie Angeliny i jej matki. W ataku przeprowadzonym kilka dni temu zginęło co najmniej 25 osób, w tym troje innych dzieci.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow: "Będziemy kontynuować specjalną operację wojskową"

Tymczasem nie widać końca wojny na Ukrainie. Chociaż odbyło się spotkanie na szczycie Donalda Trumpa i Władimira Putina, a potem prezydent USA rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami, to Rosjanie nie postawili kropki nad "i" i nie spotkali się ze stroną ukraińską. A rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ogłosił, że "wojskowa operacja specjalna", jak Rosja nazywa wojnę na Ukrainie, będzie trwać. „Jesteśmy gotowi rozwiązać ten problem środkami politycznymi i dyplomatycznymi. Jednak jak dotąd nie widzimy wzajemności ze strony Kijowa w tej kwestii. Dlatego będziemy kontynuować specjalną operację wojskową” – powiedział Pieskow, cytowany przez agencję Reutera.

She was born under Russian fire.She died under Russian fire.Angelina came into this world in 2022 — during a Russian shelling. Yesterday, Russia killed her and her mother. They were among the dead in a missile strike on Kyiv.Another Ukrainian child who never knew peace. pic.twitter.com/idxNdCNfBq— KyivPost (@KyivPost) August 29, 2025

🕯️ Kyiv bids farewell to two-year-old Angelina and her mother, whose lives were cut short by a Russian missile on August 28. pic.twitter.com/8XTuVRs2QN— Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) August 31, 2025

