Rosyjski atak rakietowo-dronowy na Kijów: co najmniej 12 ofiar, dziesiątki rannych

Co najmniej 12 osób zginęło, a około 50 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów – poinformowały w czwartek rano władze. W wyniku uderzeń uszkodzonych zostało setki budynków, a w mieście wybuchły liczne pożary. Jeden z pocisków uszkodził siedzibę przedstawicielstwa Unii Europejskiej, inny trafił 300 metrów od budynku, w którym znajduje się biuro Polskiej Agencji Prasowej. Z okien wyleciały szyby, a okoliczne ulice zostały otoczone przez policję. Służby ratunkowe prowadziły akcje poszukiwawcze i ewakuacyjne. W jednej z oddalonych od centrum dzielnic czteropiętrowy budynek niemal całkowicie został zniszczony. Jak relacjonował fotograf PAP, Władysław Musijenko, niestety zginęli ludzi, ale okazało się, że w gruzach jest żywy... jeż. „Wygląda na to, że uderzyło tam kilka pocisków. Strażacy wyciągnęli spod gruzów żywego jeża, a ratownicy używali worków wyglądających jak worki na ciała” – powiedział.

ZOBACZ TEŻ: Europejski kraj chce wysłać wojska na Ukrainę. "Misje bojowe"

„Jest wysokie prawdopodobieństwo, że pod ruinami wciąż mogą być ludzie”

Minister spraw wewnętrznych Ukrainy, Ihor Kłymenko, poinformował, że w jednym z miejsc uderzeń udało się wydobyć spod gruzów trzy żywe osoby. „Jest wysokie prawdopodobieństwo, że pod ruinami wciąż mogą być ludzie” – napisał na Telegramie. Ataki nie ograniczyły się tylko do Kijowa. W obwodzie winnickim Rosjanie uderzyli w infrastrukturę energetyczną – bez prądu pozostało 60 tysięcy abonentów w 29 miejscowościach, a w kilku miejscach uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Ataki trwały od późnych godzin wieczornych w środę do rana w czwartek. W całym kraju ogłoszono alarm powietrzny, który w Kijowie trwał ponad dziewięć godzin. Syreny wyły także w obwodach przy granicy z Polską.

"Część świata przymyka oczy na mordowane dzieci i szuka usprawiedliwień dla Putina"

Prezydent Wołodymyr Zełenski zamieścił długi wpis w mediach społecznościowych na temat ataku. Napisał m.in.: "Te rosyjskie rakiety i drony szturmowe są dziś jasną odpowiedzią dla wszystkich na świecie, którzy od tygodni i miesięcy wzywają do zawieszenia broni i prawdziwej dyplomacji. Rosja wybiera balistykę zamiast stołu negocjacyjnego. Wybiera dalsze zabijanie zamiast zakończenia wojny. A to oznacza, że ​​Rosja nadal nie boi się konsekwencji. Rosja nadal wykorzystuje fakt, że przynajmniej część świata przymyka oczy na mordowane dzieci i szuka usprawiedliwień dla Putina".

Sonda Czy uważasz, że wojna na Ukrainie zakończy się w tym roku? Tak Nie Nie mam zdania

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

This is Kyiv right now. Don’t be indifferent. Support Ukraine. Speak out against russian war crimes. pic.twitter.com/8CLMrrd9HH— Кобзар 🇨🇦🇺🇦 (@CanadianKobzar) August 28, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przy komplecie pokiwamy z niedowierzaniem głową Pytanie 1 z 10 Postać serialowego "Prawnika z Lincolna" stworzył pisarz: Michael Connelly Lee Child Stephen King Następne pytanie