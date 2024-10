Atak terrorystyczny w Tel Awiwie. 6 osób nie żyje. Przerażające nagrania

To będą ostatnie wybory w dziejach USA?! Słowa miliardera wywołały burzę

Sześć osób zginęło, a 9 zostało rannych w strzelaninie w Jafie, dzielnicy Tel Awiwu. Do ataku doszło na stacji kolejki miejskiej. Według kamer monitoringu ataku dokonało dwóch mężczyzn, w tym jeden uzbrojony w karabin szturmowy. W mediach społecznościowych pojawił się przerażające nagrania, na których widać moment ataku. "Jeden z terrorystów był uzbrojony w karabin szturmowy, a drugi miał nóż" - przekazał The Times of Israel.

Izraelska policja powiadomiła, że napastnicy zostali "zneutralizowani". Mieli się do tego przyczynić m.in. uzbrojeni cywile.

Izrael. Strzelanina w Tel Awiwie.

