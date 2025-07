Atakował ludzi siekierą i młotkiem w pociągu do Wiednia! Syryjczyk ranił cztery osoby

Syryjczyk atakował siekierą i młotkiem pasażerów! Koszmar w pociągu w Niemczech

Atak mężczyzny z siekierą na pociąg w Bawarii w Niemczech! Jak informuje policja w Straubing, do zdarzenia doszło 3 lipca po godzinie 14. w pociągu Intercity-Express jadącym z Hamburga do Wiednia w Austrii. Gdy skład znajdował się między Straubing a Plattling w południowych Niemczech, nagle młody mężczyzna wyciągnął siekierę i młotek. Tymczasem pociągiem podróżowało aż 500 osób. Mogło dojść do masakry, ale na szczęście udało się powstrzymać szaleńca, zanim ktoś zginął. Cztery osoby zostały lekko ranne. Według oświadczenia policji cytowanego przez Euronews napastnikiem był 20-letni Syryjczyk, który „nagle zaatakował i zranił kilku pasażerów, rzekomo siekierą i młotkiem”. Został obezwładniony przez współpasażerów i przekazany służbom, sam odniósł obrażenia ranny podczas szarpaniny.

Poszkodowani to głównie Syryjczycy. Atak nie był zamachem, a skutkiem awantury?

Po obezwładnieniu sprawcy pociąg zatrzymał się, a mężczyzna został aresztowany w Straubing-Bogen w Bawarii. Kim są ofiary ataku w pociągu? Wiele wskazuje na to, że cała sytuacja mogła mieć jakieś podłoże osobiste, a nie być na przykład atakiem terrorystycznym na zupełnie przypadkowych ludzi. Bo według doniesień Euronews poszkodowani zostali głównie rodacy napastnika, osoby w wieku 15, 24 i 51 lat, ale także 38-latek innej narodowości. Być może w grupie Syryjczyków doszło wcześniej do kłótni?Minister spraw wewnętrznych Bawarii Joachim Herrmann (CSU), powiedział na konferencji prasowej, że sprawca mieszkał w Austrii i przebywał tam legalnie i „nic nie wskazuje na to, że kiedykolwiek był przedmiotem zainteresowania policji w Niemczech”. Deutsche Bahn oświadczyła na platformie X, że jest „przerażona brutalnym atakiem”, do którego doszło w pociągu.

🛑 Angriff im ICE!Ein Mann schlägt während der Fahrt mit einem Hammer auf Mitreisende ein. Fünf Verletzte, der Zug stoppt bei Straßkirchen.Großeinsatz der Polizei noch viele Fragen offen.📍 ICE auf dem Weg nach Wien🆘 Polizei, Rettung & Notfallteams im Einsatz#ICE #Bahn… pic.twitter.com/57OtBNL8Mr— presse.online (@presse_online) July 3, 2025

