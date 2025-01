Auto wpadło do rzeki. Cztery osoby zginęły. "Trudno znaleźć właściwe słowa"

Koszmarny problem Putina ujawniony! "To nie wytrzyma długo"

Finlandia. Cztery osoby zginęły w wypadku. Premier zabrał głos

Do tragedii doszło w sobotę (4 stycznia). Najprawdopodobniej auto przebiło bariery drewnianego mostu i wpadło do wody. Do wypadku doszło na lokalnej wąskiej drodze w gminie Nurmijarvi, na drodze przecinającej rzeczkę Luhta. Służby alarmowe wezwał przechodzień, który zauważył w wodzie leżący na dachu samochód osobowy.

Śmierć czterech młodych osób poruszyła nie tylko lokalną społeczność. Władze zorganizowały centrum pomocy psychologicznej, z której mieszkańcy mogą skorzystać przez telefon oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. W niedzielę (5 stycznia) odbędzie się też nabożeństwo żałobne.

To jeden z najbardziej tragicznych wypadków na drodze w ostatnich latach. Kondolencje złożył m.in. premier Petteri Orpo oraz ministrowie. – Smutna wiadomość, trudno znaleźć właściwe słowa – przekazał szef fińskiego rządu.