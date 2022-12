i Autor: Guardia Civil A Coruña/Twitter Hiszpania. Autobus wpadł do rzeki

Dramat w Hiszpanii

Autobus wpadł do rzeki. Nie żyją cztery osoby. Trwają poszukiwania zaginionych

Na terenie gminy Cerdedo-Cotobade w Hiszpanii doszło do wypadku autobusu. W Wigilię wieczorem wpadł on do rzeki Lérez. Cztery osoby zginęły a trzy uważa się za zaginione.