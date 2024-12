General SVR: Baszar al-Asad został otruty w Rosji, gdzie uciekł po obaleniu jego reżimu w Syrii

8 grudnia po 24 latach zakończyły się rządy Baszara al-Asada w Syrii. Wojna domowa trwała w tym kraju od 2011 roku. Armia rządowa ścierała się z rebeliantami z różnych ugrupowań. błyskawicznie dotarli do Damaszku i ogłosili obalenie reżimu, gdy tymczasem Asad z rodziną uciekli do Moskwy, gdzie dostali azyl. Wcześniej nakupili tam luksusowych apartamentów za 150 milionów dolarów. Wydawało się, że zbrodniarz będzie tam żył w spokoju, ale podobno jest zupełnie inaczej. Syryjski dyktator, który po rewolucji uciekł z rodziną do Moskwy, został otruty?! Taką informację podało niepewne źródło, jakim jest tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb nadal mających swoje dobre źródła na Kremlu. "Są wszelkie powody, by sądzić, że doszło do zamachu na byłego prezydenta Syrii Baszara al-Assada. Po południu w niedzielę Assad poskarżył się ochroniarzom na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem i poprosił o wezwanie pomocy medycznej. Niemal natychmiast po tym zgłoszeniu zaczął gwałtownie kaszleć i się dusić" - pisze General SVR.

"Badania przeprowadzone u byłego prezydenta Syrii wykazały obecność śladów narażenia na działanie substancji trującej w jego organizmie"

Jak dodają autorzy kontrowersyjnego profilu w mediach społecznościowych, gdy medycy cucili Asada, przedstawiciele władz na Kremlu zakazali odwożenia go do szpitala i nakazali leczenie w domu. Tak też się stało. Teraz dyktator ma już czuć się lepiej, za to przeprowadzone badania według General SVR potwierdziły podejrzenia otrucia: "Według lekarzy dyżurnych w poniedziałek wieczorem stan Baszara al-Assada jest stabilny i czuje się on normalnie. Badania przeprowadzone u byłego prezydenta Syrii wykazały obecność śladów narażenia na działanie substancji trującej w jego organizmie. Według raportu doradcy prezydenta Rosji Nikołaja Patruszewa, trwa dochodzenie, ale jak dotąd nie udało się ustalić, w jaki sposób Baszar al-Assad został narażony na działanie trucizny".

