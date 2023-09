Bawarski książę walczy z półnagimi piwoszkami. "To chińskie podróby!"

Książę Bawarii atakuje półnagie imprezowiczki w obcisłych sukienkach! Skandal na Oktoberfest 2023

Piwo lejące się strumieniami, kosmiczne ceny za kufel, chóralne śpiewy - w Monachium od paru dni trwa słynny Oktoberfest, festiwal złocistego napoju i nieprzerwanej biesiady. Za stołami siedzą liczni piwosze, a między nimi krążą wydekoltowane piękności donoszące kolejne kufle. Wielu nie wyobraża sobie Oktoberfest bez odzianych w kuse stroje kelnerek i uczestniczek festiwalu pozujących do zdjęć z kuflami. Ale teraz wszystkie te panie mogą odejść do lamusa! Co się stało? Otóż na tegorocznym Oktoberfest, które wszak dopiero się rozkręca, wybuchł prawdziwy skandal. Oto Luitpold Rupprecht Heinrich (72 l.), książę Bawarii i wnuk jej ostatniego króla, przypuścił atak właśnie na ślicznotki w wydekoltowanych strojach! "Kiedy widzę chińskie stroje ludowe wykonane z plastiku, pseudokostiumy z obcisłymi dirndlami [regionalny żeński strój ludowy], wtedy cała sytuacja przypomina karnawał. Wszyscy dziś mówimy o zawłaszczaniu kultury. To się dzieje z nami, Bawarczykami!" - grzmi arystokrata w radiowym wywiadzie.

Podróbki strojów ludowych chińskie i obcisłe. Odejdą do lamusa?

„Jeśli cała sprawa sprowadza się tylko do noszenia kostiumu, w którym można się upić… traci się przy tym wiele kultury i tradycji” - dodaje książę Luitpold Rupprecht Heinrich. "Zawłaszczenie kulturowe" to często używane w dzisiejszych czasach i niekiedy nadużywane określenie. Oznacza ono używanie pewnego elementu czyjejś kultury przez kogoś innego w nieodpowiedni, pozbawiony szacunku sposób. Najwyraźniej bawarski książę uznał, że chińskie podróbki prawdziwych niemieckich strojów ludowych są swojego rodzaju obrazą dla bawarskiej kultury. Co na to piwosze i piwoszki? Póki co na Oktoberfest jest po staremu...

Fury over breast-revealing Oktoberfest costumes: Bavarian prince says 'excessively low-cut, plastic folk outfits from China' that show women's cleavage are an insult and 'cultural appropriation' #topstories #news #popculture https://t.co/tqg26XczXr— Berkley Bear (@BerkleyBearNews) September 19, 2023

