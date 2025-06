Będzie koniec wojny na Bliskim Wschodzie? "Spore szanse"

Donald Trump zabiega o pokój na Bliskim Wschodzie. Uważa, że są "spore szanse" na porozumienie między Iranem a Izraelem

Trwa wymiana ciosów między Iranem a Izraelem, właśnie zaczyna się czwarty dzień wojny. Z całego świata płyną wezwania do zakończenia działań wojennych i ostrzeżenia przed możliwym eskalowaniem wojny na Bliskim Wschodzie. Donald Trump też wzywa do zawarcia "dealu", ale patrząc na to, jak wychodzi mu kończenie wojny na Ukrainie, trudno spodziewać się, by obie walczące strony po prostu go posłuchały. Mimo to prezydent USA twierdzi, że są szanse na pokój i że to on pomoże to załatwić, bo - jak mówi - udało mu się to w przypadku Indii i Pakistanu. Jak powiedział, "ma nadzieję, że dojdzie do porozumienia" i "przyszedł czas na porozumienie", ale czasami trzeba obu stronom konfliktu dać czas. "Ale myślę, że są dobre szanse, że zawrą porozumienie" - podkreśla Trump.

"Iran i Izrael powinny zawrzeć umowę i zawrą umowę, taką jak ta, do której ja skłoniłem Indie i Pakistan"

"Iran i Izrael powinny zawrzeć umowę i zawrą umowę, taką jak ta, do której ja skłoniłem Indie i Pakistan, w tym przypadku wykorzystując HANDEL ze Stanami Zjednoczonymi, aby wprowadzić rozsądek, spójność i zdrowy rozsądek do rozmów z dwoma doskonałymi liderami, którzy byli w stanie szybko podjąć decyzję i ZATRZYMAĆ SIĘ!" - napisał Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social. "Odbywa się wiele rozmów i spotkań. Robię wiele i nigdy nie dostaję za to uznania, ale to w porządku, LUDZIE rozumieją. UCZYŃMY BLISKI WSCHÓD ZNOWU WIELKIM!" - zakończył Trump. Powiedział też w wywiadzie dla telewizji ABC, że w negocjowaniu pokoju na Bliskim Wschodzie może pomóc Putin. "On jest gotowy. Zadzwonił do mnie w tej sprawie. Długo o tym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o tym więcej niż o jego sytuacji. Uważam, że to zostanie rozwiązane" - ujawnił prezydent USA.

Two months ago I gave Iran a 60 day ultimatum to “make a deal.” They should have done it! Today is day 61. I told them what to do, but they just couldn’t get there. Now they have, perhaps, a second chance!Donald J. Trump Truth Social Jun-13-25, 07:34 AM EST pic.twitter.com/CNm5sSmgl2— Trump Truths From Truth Social (@Trump_Social_) June 13, 2025

