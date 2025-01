Jednak rozejm na Bliskim Wschodzie! Nowe oświadczenie Netanjahu

Izrael zawiesił broń z Hamasem. Doszli do porozumienia

Jednak bez rozejmu na Bliskim Wschodzie, przynajmniej teraz - podawano jeszcze godzinę temu. Choć porozumienie w tej sprawie zostało zawarte 15 stycznia i miało wejść w życie w niedzielę, 19 stycznia rano, to początkowo plan ten nie został zrealizowany. "Do niedzieli rano Hamas nie wypełnił swoich zobowiązań i wbrew porozumieniu nie podał Izraelowi nazwisk zakładników, których uwolnienie zaplanowano na dziś" - mówił na konferencji prasowej rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari. To samo oświadczył premier Izraela Bnejamin Netanjahu. Rozejm nie wejdzie w życie, dopóki Hamas nie poda nazwisk pierwszych zakładników, którzy mieli zostać uwolnieni w ramach porozumienia - stwierdził polityk. Tymczasem przedstawiciele Hamasu tłumaczyli się "względami technicznymi" i zapewniali, że chcą zrealizować obietnice i wprowadzić rozejm. Trzy pierwsze kobiety miały zostać uwolnione dziś po południu. Ostatecznie udało się zażegnać ten kryzys.

Wchodzi w życie porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy i o uwolnieniu izraelskich zakładników

"Premier poinstruował IDF, że zawieszenie broni, które ma wejść w życie o 8:30 rano, nie rozpocznie się, dopóki Izrael nie otrzyma listy zakładników, którą Hamas zobowiązał się dostarczyć” – informowało biuro Benjamina Netanjahu. Na szczęście ostatecznie Hamas dotrzymał słowa. Biuro premiera Izraela poinformowało, że o godzinie 11:15 czasu lokalnego (10:15 czasu polskiego) wchodzi w życie porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, a także o uwolnieniu izraelskich zakładników.

Wojna pochłonęła dziesiątki tysięcy ofiar, w międzyczasie wydano nakaz aresztowania Netanjahu

Przez ponad rok wojny między Izraelem a Hamasem zginęło ponad 44 tys. Palestyńczyków, a w pamiętnym krwawym ataku na Izrael z 7 października 2023 roku, który rozpoczął tę fazę wieloletniego konfliktu, śmierć poniosło 1200 osób. Porwano wtedy także wielu zakładników, niektórzy są przetrzymywani przez Hamas do dziś. Izrael zareagował na atak licznymi bombardowaniami Strefy Gazy. Działania Netanjahu zostały w listopadzie 2024 roku uznane przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości, za premierem Izraela został wystawiony nakaz aresztowania.

