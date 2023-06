i Autor: screen TV Łukaszenka

lekarze zdiagnozowali DIC

Białoruski opozycjonista ujawnia nowe wieści o stanie zdrowia Łukaszenki. "Śmiertelna diagnoza"!

Waleryj Cepkała to były współpracownik Aleksandara Łukaszenki, który obecnie jest białoruskim opozycjonistą. Jakiś czas temu ujawnił on, że prezydent miał pilnie trafić na oddział ratunkowy jednego ze szpitali w Moskwie. Jakby tego było mało, dojść do tego miało po jego spotkaniu z Władimirem Putinem. Teraz Cepkała ujawnił kolejne nieoficjalne informacje o stanie zdrowia Łukaszenki. Nie są one zanadto optymistyczne. Miał on usłyszeć śmiertelną diagnozę, a ujawniona przez opozycjonistę lista dolegliwości jest naprawdę długa.