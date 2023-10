Biden poleci do Izraela! Podano datę, choć Iran grozi wojną

Joe Biden udaje się do Izraela, szerszy konflikt wisi na włosku. Wojska amerykańskie według "WSJ" mają zostać wysłane jako wsparcie sił izraelskich

Wojna w Izraelu coraz bardziej grozi eskalacją i wybuchem konfliktu, w którym będą brać udział nie tylko Izrael i Hamas, ale także co najmniej Iran i Liban. Czy Stany Zjednoczone również? Liderzy Iranu już wcześniej ogłosili, że na USA spoczywa ich zdaniem "bezpośrednia odpowiedzialność" za ewentualną eskalację. Ameryka to najważniejszy sojusznik Izraela i Joe Biden podkreśla to na każdym kroku, nie zamierzając jednak, przynajmniej póki co, bezpośrednio angażować swoich wojsk w konflikt. Jednak jak podał "Wall Street Journal", powołując się na urzędników Pentagonu, w rejon konfliktu zostanie wysłanych 2 tys. amerykańskich żołnierzy. Mają pełnić funkcje wspierające i nie brać bezpośredniego udziału w walkach. "Nie jest jasne, w jakich okolicznościach USA mogą wysłać żołnierzy, ani gdzie, ale decyzja Pentagonu sygnalizuje, że przygotowuje wsparcie izraelskich żołnierzy na wypadek lądowego najazdu na Gazę" - pisze WSJ.

Joe Biden spotka się z premierem Izraela, potem z liderami Autonomii Palestyńskiej, Jordanii i Egiptu

Tymczasem Biały Dom spotka się z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu w środę, 18 października. Joe Biden ma podkreślić solidarność z Izraelem i wsparcie dla nadchodzącej operacji lądowej w Strefie Gazy. Następnie amerykański przywódca uda się do Ammanu w Jordanii, gdzie spotka się z królem Abdullahem II, prezydentem Egiptu Abdelem Fattahem al-Sissi i przywódcą Autonomii Palestyńskiej Mahmoudem Abbasem. Te rozmowy mają dotyczyć z kolei kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy. Wizyta Bidena na bliskich wschodzie odbędzie się w cieniu gróźb Iranu. Minister spraw zagranicznych Iranu Hossein Amir-Abdollahian powiedział, że Teheran może zostać zmuszony do podjęcia „działań wyprzedzających” przeciwko Izraelowi w „nadchodzących godzinach”, jeśli Izrael zdecyduje się na operację lądową w Gazie.

