Biden ujawnia, co zestrzelono nad USA! Czy to było UFO?

Obawy przed inwazją kosmitów, amerykański generał mówiący, że nie wyklucza przelotu obcej cywilizacji nad USA i szał w mediach społecznościowych. Ostatnie incydenty w USA wywołały burzę spekulacji. W ciągu 10 dni zestrzelono dziwne obiekty, które naruszyły przestrzeń powietrzną USA. Jeden to chiński balon, a pozostałe? Tego nie wiedział nikt. Teraz Joe Biden zabrał głos w sprawie serii tajemniczych obiektów zestrzelonych w ostatnim czasie nad USA. Powiedział, jakie są wstępne ustalenia w tej sprawie. Można przeżyć zaskoczenie! "Nie wiemy jeszcze dokładnie, czym były te trzy obiekty, ale w tej chwili nic nie wskazuje, by były związane z programem balonów szpiegowskich Chin, ani by były to pojazdy zwiadowcze jakiegokolwiek innego kraju" - powiedział Biden i dodał, że najprawdopodobniej mieliśmy do czynienia z balonami należącymi do prywatnych firm, instytucji rekreacyjnych i naukowych. Prezydent USA stwierdził tez, iż obiektów nie jest wcale więcej, niż zazwyczaj, a zwiększona liczba incydentu wynika ze zwiększenia czujności władz.

Zaczęło się od wielkiego chińskiego balonu - według Pekinu meteorologicznego, według Waszyngtonu szpiegowskiego. 4 lutego został on zestrzelony u południowo-wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Kolejny obiekt pojawił się w piątek nad Alaską i był podobno znacznie mniejszy od pierwszego. Trzeci zaś wprawił w zdumienie nawet najbardziej doświadczonych pilotów amerykańskiego lotnictwa. Jak piszą Reuters i "Daily Star", Amerykanie nadal nie wiedzą, co zestrzelili nad jeziorem Huron niedaleko granicy z Kanadą. Obiekt był gładki i szaro-srebrny, unosił się w powietrzu, choć zdawał się nie posiadać napędu. Co ciekawe, według pilotów wchodził w reakcje z czujnikami ich maszyn. Został zestrzelony i Amerykanie z Kanadyjczykami szukali jego szczątków, ale poszukiwania przerwano.

Na pytanie o to, czy wyklucza cywilizację pozaziemską, generał Glen VanHerck, szef amerykańskiego Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej (NORAD) i Dowództwa Północnego odrzekł, co cytuje Reuters: "Pozwolę wywiadowi i kontrwywiadowi rozwiązać tę kwestię. Ja nie wykluczyłem niczego". "Może to być rodzaj balonu wypełnionego gazem wewnątrz jakiejś struktury lub obiekt korzystający z innego napędu" - dodał.

President Joe Biden, in his most extensive remarks about the Chinese balloon and three unidentified objects downed by American fighter jets, said he expects to speak with China's President Xi Jinping about the issue

