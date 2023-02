Tajemnicze obiekty latają nad Ameryką! Generał nie wyklucza, że to UFO

Kosmici nadlatują nad Amerykę? Ważny generał: "Ja nie wykluczam niczego". Tajemnicza seria obiektów nad USA

Inwazja UFO na Stany Zjednoczone? To nie film z Hollywood, to może być rzeczywistość! Choć aż trudno w to uwierzyć, amerykański generał nie wyklucza, że statek ufoludków został zestrzelony nad jeziorem Huron na granicy USA z Kanadą. To już trzeci niepokojący obiekt w ciągu 10 dni, który wleciał w przestrzeń powietrzną USA. Jak pamiętamy, zaczęło się od wielkiego chińskiego balonu - według Pekinu meteorologicznego, według Waszyngtonu szpiegowskiego. 4 lutego został on zestrzelony u południowo-wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Kolejny obiekt pojawił się w piątek nad Alaską i był podobno znacznie mniejszy od pierwszego. Trzeci zaś wprawił w zdumienie nawet najbardziej doświadczonych pilotów amerykanskiego lotnictwa. Jak piszą Reuters i "Daily Star", Amerykanie nadal nie wiedzą, co zestrzelili nad jeziorem Huron niedaleko granicy z Kanadą. Obiekt był gładki i szaro-srebrny, unosił się w powietrzu, choć zdawał się nie posiadać napędu. Co ciekawe, według pilotów wchodził w reakcje z czujnikami ich maszyn. Został zestrzelony i Amerykanie szukają jego szczątków.

"Może to być rodzaj balonu wypełnionego gazem wewnątrz jakiejś struktury lub obiekt korzystający z innego napędu"

Na pytanie o to, czy wyklucza cywilizację pozaziemską, generał Glen VanHerck, szef amerykańskiego Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej (NORAD) i Dowództwa Północnego odrzekł, co cytuje Reuters: "Pozwolę wywiadowi i kontrwywiadowi rozwiązać tę kwestię. Ja nie wykluczyłem niczego". "Może to być rodzaj balonu wypełnionego gazem wewnątrz jakiejś struktury lub obiekt korzystający z innego napędu" - dodał. Na razie Pentagon wydał taki oto krótki komunikat: "Niezidentyfikowany obiekt zestrzelony w niedzielę przez samolot F-16 o godzinie 14:42 [20:42 polskiego czasu] nad jeziorem Huron wydawał się latać w pobliżu amerykańskich obiektów wojskowych i stanowił nie tylko zagrożenie dla lotnictwa cywilnego, ale także jako potencjalne narzędzie do szpiegowania".

After a series of shoot-downs of unidentified objects, the U.S. Air Force general overseeing North American airspace said that he would not rule out aliens or any other explanation yet, deferring to U.S. intelligence experts https://t.co/WT0JHmCUV8 pic.twitter.com/IKY0jmwIXC— Reuters (@Reuters) February 13, 2023

