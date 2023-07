Bill Gates się żeni?! Ogromny pierścionek zaręczynowy zdradził prawdę

67-letni Bill Gates ożeni się z Paulą Hurd? 60-letnia milionerka skradła serce założyciela Microsoft

Po wielkim świecie krążą plotki o tym, że sławny biznesmen Bill Gates szykuje się na zawarcie drugiego małżeństwa. Dwa lata po rozwodzie z Melindą Gates miliarder jest już w kolejnym stałym związku. Jak pisze Daily Mail, bogacz od roku spotyka się z Paulą Hurd (60 l.), bizneswoman i organizatorką eventów, wdową po zmarłym w 2019 roku prezesie Oracle i Hewett-Packard. Teraz parę widziano w drodze do nowojorskiej restauracji. Na palcu Pauli widniał złoty pierścionek! Czyżby zaręczynowy?... I kim w ogóle jest nowa wybranka Gatesa? Czy jest od niego znacznie biedniejsza? Podczas gdy Paula jest skromną milionerką mającą ledwie około 4 milionów dolarów, Gates posiada teraz 138 miliardów dolarów, co sprawia, że zajmuje czwarte miejsce na liście najbogatszych ludzi na Ziemi. Miejsce pierwsze zajmuje Elon Musk (256 miliardów dolarów), drugie Bernard Arnault (204 miliardy), a trzecie Jeff Bezos (157 miliardów).

Bill i Melinda Gates rozstali się w maju 2021. Pierwsze małżeństwo miliardera

Bill i Melinda Gates w maju 2021 roku opublikowali na Twitterze identyczne oświadczenia: "Po głębokim namyśle oraz pracy nad naszym związkiem zdecydowaliśmy się zakończyć nasze małżeństwo. Przez ostatnich 27 lat wychowaliśmy troje wspaniałych dzieci i stworzyliśmy fundację, która działa na całym świecie, by zapewnić wszystkim ludziom zdrowe, twórcze życie. Nadal podzielamy wiarę w tę misję i zamierzamy wspólnie ją kontynuować w naszej fundacji, ale już nie wierzymy w to, że możemy rozwijać się jako para w kolejnych etapach naszego życia. Prosimy o uszanowanie prywatności naszej rodziny". To Melinda Gates złożyła wniosek rozwodowy, stwierdzając w nim, że jej małżeństwo zostało "bezpowrotnie zniszczone". Bill i Melinda Gates poznali się w 1987 roku, pobrali się w 1994 roku. Mają troje dzieci, to Jennifer Katharine Gates (27 l.), Rory John Gates (24 l.) i Phoebe Adele Gates (21 l.).

Sonda Czy rzuciłbyś pracę, gdybyś miał miliardy dolarów? Tak i w ogóle bym już nie pracował Nie, dalej robiłbym to co teraz Tak, ale tylko zmieniłbym ją na inną

EXCLUSIVE: Bill Gates' girlfriend Paula Hurd sports a large ring on THAT finger https://t.co/7uqift7Mmx pic.twitter.com/c6otrm7Fo3— Daily Mail Online (@MailOnline) July 18, 2023

QUIZ. Co znaczą te angielskie słowa? Nie ma wstydu powyżej 6/10! Pytanie 1 z 10 "Cornflower" to... Kukurydza Chaber Kuropatwa Dalej