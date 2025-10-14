Biskup miał 17 kochanek! Wśród nich zakonnica

Zofia Dąbrowska
2025-10-14 8:20

Takiej afery dawno nie było nawet w Kościele katolickim! Peruwiański biskup Ciro Quispe Lopez (51 l.) złożył rezygnację na ręce papieża Leona XIV po tym, jak wyszło na jaw, że - delikatnie mówiąc - nie stosował się do zasady celibatu. Duchowny według ustaleń "The Times" miał w dodatku nie jedną kochankę, ale aż siedemnaście, a wśród nich jedną zakonnicę. Jurny biskup wpadł, bo przypadkiem wysłał komuś nie te zdjęcia, które chciał i kochanki dowiedziały się o sobie nawzajem.

Biskup miał 17 kochanek! Wśród nich zakonnica

i

Autor: FB/ Facebook

Biskup Ciro Quispe Lopez z Peru złożył rezygnację. Według medialnych doniesień miał 17 kochanek

Wielka afera w peruwiańskim Kościele katolickim! Jeden ze znanych biskupów złożył szybko rezygnację na ręce papieża Leona XIV, jednocześnie przysięgając, że jest niewinny, a skandal to knowania mrocznych sił. Inaczej twierdzi kilkanaście kobiet z jego otoczenia. O sprawie napisał "The Times". Szokujące wydarzenia rozegrały się w diecezji Juli w regionie Puno, którą rządził biskup Ciro Quispe López (51 l.). Pewnego dnia sprzątaczka duchownego otrzymała od niego na telefon jakieś zdjęcia. Gdy je otworzyła, spłonęła rumieńcem! Dość powiedzieć, że zdjęcia i filmy biskup chciał ewidentnie wysłać jakiejś innej kobiecie. Były na tyle wymowne, że sprzątaczka powiadomiła władze kościelne. Jak dodała, już wcześniej nabrała podejrzeń, że celibat nie jest mocną stroną biskupa.

Siedemnaście kochanek i katedralne krzesła wśród kurczaków. Biskup mówi o "ciemnych siłach"

Ruszyła lawina. O sprawie zaczęto plotkować i okazało się, że biskup nie spotykał się bynajmniej tylko z jedną kobietą. Kolejne kochanki zaczęły dowiadywać się o sobie nawzajem. Dochodziło do awantur, prawie do rękoczynów. Aferę ujawnił peruwiański dziennik "Sin Fronteras". Według "The Times" naliczono aż siedemnaście pań, które romansowały z biskupem, a wśród nich znalazły się nawet prawniczka i... zakonnica. Quispe złożył rezygnację, ale jednocześnie twierdzi, że padł ofiarą „kampanii oszczerstw prowadzonych przez ciemne siły”. Watykan przyjął rezygnację jurnego kapłana i prowadzi śledztwo w sprawie jego podwójnego życia. A jak gdyby tego wszystkiego było mało, duchowny został też oskarżony o to, że zwędził krzesła z pewnej katedry, żeby ustawić jej w restauracji sprzedającej dania z kurczaków, w której ma udziały.

