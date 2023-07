Bridget Jones wychodzi za mąż! Renee Zellweger zaręczona

Filmowa Bridget Jones znów wyjdzie za mąż. Tajne zaręczyny Renee Zellweger z młodszym o 10 lat prezenterem!

To będzie ślub roku! Nie udało się zachować w tajemnicy jednej z największych sensacji, o jakich szepcze się obecnie na salonach. "The US Sun" donosi, że Renee Zellweger (54 l.) już niebawem po raz drugi powie sakramentalne "tak". Kim jest wybranek dwukrotnej laureatki Oscara? To brytyjski prezenter telewizyjny Ant Antstead (44 l.), któremu największą sławę przyniosło współprowadzenie programu motoryzacyjnego na Channel 4 "For the Love of Cars". Gwiazdor i aktorka spotykają się od 2021 roku. Teraz postanowili się pobrać. "Renee i Ant trzymają swoje plany w tajemnicy, nie planują wielkiego publicznego ogłoszenia tych wieści. Opowiadała tylko swojemu najbliższemu kręgowi znajomych o organizacji zaślubin, wszystko będzie bardzo skromne. Jej związek z Antem jest bardzo silny, są w sobie szaleńczo zakochani i nie mogą się doczekać, kiedy staną się małżeństwem" - zdradza dziennikarzom niedyskretny "znajomy pary".

Renee Zellweger i Ant Antstead. Kim są? Kariera, dzieci, poprzednie związki

Renee Zellweger już raz stawała na ślubnym kobiercu. Żoną muzyka country Kenny'ego Chesneya była jednak tylko przez cztery miesiące. Rozwód miał miejsce w 2005 roku. Aktorka spotykała się także z Jimem Carreyem i Bradleyem Cooperem. Z kolei Ant Antstead miał dwie żony, Louise (2005-2017) i Christinę Hall (2018-2021). Z tą pierwszą ma dwójkę nastoletnich dzieci. Renee Zellweger zyskała sławę grając Bridget Jones w ekranizacji sławnej powieści Helen Fielding. Otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę Judy Garland w filmie "Judy" (2019) i za drugoplanową rolę Ruby Thewes we "Wzgórzu nadziei" (2003).

https://t.co/3JIkjHNjEW Bridget Jones star Renee Zellweger quietly gets engaged to Brit TV presenter Ant Anstead https://t.co/q14biCQbjA— UK Search (@UKSearch1) July 18, 2023

Ant Anstead shares RARE photo of girlfriend Renee Zellweger and his two older, teenage kids (via @toofab)https://t.co/oLDOp8xgAk— TMZ (@TMZ) July 18, 2023

