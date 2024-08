Rosyjscy blogerzy na Telegramie oskarżają Ukrainę o używanie broni chemicznej na terytorium Rosji. Strona ukraińska zaprzecza

Rosjanie oskarżają Ukrainę o używanie broni chemicznej na terytorium Rosji, a Ukraina odpowiada, że to wszystko nieprawda. Tak zwani blogerzy wojenni, czyli Rosjanie relacjonujące wojnę na Ukrainę, a teraz również wojnę w Rosji na Telegramie, udostępniają doniesienia, zgodnie z którymi armia Ukrainy nie mogła przełamać rosyjskiej obrony w obwodzie kurskim i dopuściła się ataku chemicznego. "Według rosyjskich propagandystów ukraińska armia, naruszając prawo międzynarodowe, użyła broni chemicznej wobec rosyjskich pozycji. W rzeczywistości jest to kolejny fake. Po pierwsze, Ukraina jest sygnatariuszem Konwencji o zakazie broni chemicznej i ściśle przestrzega swoich międzynarodowych zobowiązań. Po drugie, raszyści (rosyjscy okupanci - PAP) nie przedstawiają żadnych dowodów (na swoje twierdzenia - PAP), co również jest oznaką fałszywych informacji" - powiadomiła strona ukraińska za pośrednictwem tak zwanego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD). Jak dodają Ukraińcy, to Rosja używa broni chemicznej, a nie Ukraina. Wojska Putina były o to oskarżane już od 2022 roku.

Ukraińska armia od 6 sierpnia zajmuje kolejne tereny w Rosji. Zajętych już niemal sto miejscowości

6 sierpnia ukraińska armia niespodziewanie wkroczyła do Rosji od strony obwodu kurskiego, prze dalej i odnosi sukcesy, a Władimir Putin najwyraźniej nie radzi sobie z tymi postępami. "Terytorium w obwodzie kurskim w Rosji, które zajęły Siły Zbrojne Ukrainy, powiększyło się do 1263 kilometrów kwadratowych, a liczba kontrolowanych przez nas miejscowości - do 93" - powiedział 20 sierpnia naczelny dowódca ukraińskiej armii, generał Ołeksandr Syrski. Walki trwają także w obwodzie biełgorodzkim. W trzecim granicznym obwodzie rosyjskim, briańskim, też wprowadzono „stan operacji antyterrorystycznej”. Siły ukraińskie zniszczyły w ciągu ostatnich paru dni wszystkie trzy mosty na rzece Sejm, odcinając tysiącom żołnierzy Putina drogę ucieczki. „Gdyby powiedziano im [sojusznikom Kijowa] kilka miesięcy temu, że planujemy taką operację [w Kursku], wielu ludzi na świecie powiedziałoby, że jest to nierealne i że jest to przekroczenie rzekomo najczerwieńszej ze wszystkich czerwonych linii, jakie ma Rosja” – powiedział Zełenski na spotkaniu z dyplomatami, cytowany przez Interfax Ukraina. Jak dodał, zachodni partnerzy właśnie dlatego o niczym nie wiedzieli. Tymczasem strona rosyjska oskarża Zachód o uczestnictwo w przygotowaniach do operacji w Rosji. Najpierw zrobił to doradca Putina Nikołaj Patruszew, potem dziennik "Izwiestija", powołując się na źródła w rosyjskim wywiadzie zagranicznym, stwierdził, że według nich za organizacją ataku na obwód kurski stoją USA, Wielka Brytania i Polska.

First picture of a CHEMICAL attack by Ukrainian artillery in KURSK !!!!!!!The Armed Forces of Ukraine used chemical weapons in the Kursk regionAccording to the Aida group, the enemy used ammunition filled with chlorine."Everyone who started breathing is having seizures… https://t.co/zzvwH2b5s1 pic.twitter.com/Jy6xvAnHLy— 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 (@SMO_VZ) August 10, 2024

🇷🇺 Pro-Russian Telegram channels claim that the Ukrainian Armed Forces launched a chemical attack in the #Kursk region because they were “unable to break through” the Russian defense. According to the propagandists, the Ukrainian military used chemical weapons on Russian… pic.twitter.com/yW1AweCil6— Detector Media (@DetectorMediaEn) August 22, 2024

