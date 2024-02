i Autor: pexels, zdjęcie ilustracyjne

Miała miejsce narada

Broń chemiczna na dnie Bałtyku! Naukowcy ostrzegają przed poparzeniami

Zofia Dąbrowska | PAP 17:26 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Na dnie Bałtyku znajdują się niebezpieczne beczki z bronią chemiczną i już zdarzało się, że fale wyrzucały je na brzeg, po czym dochodziło do poparzeń osób, które miały z nimi styczność. Naukowcy, którzy zebrali się w Sopocie, przypominają o zagrożeniu i radzą, co zrobić, by zapobiec tragediom i unieszkodliwić niebezpieczne materiały. Skąd się wzięły w Bałtyku?