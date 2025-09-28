27-latka zginęła w czasie pokazu cyrkowego! Dzieci, które widziały tragedię, objęto pomocą

Michał Michalak
2025-09-28 18:05

27-letnia akrobatka zginęła w czasie pokazu cyrkowego w niemieckim Budziszynie. Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę, 27 września, gdy pochodząca z Hiszpanii kobieta wykonywała ćwiczenia na trapezie. W czasie ewolucji 27-latka spadła z wysokości ok. 5 metrów. Świadkiem tragedii było wiele dzieci, które przyszły do cyrku z rodzicami. Wszyscy zostali objęci pomocą psychologiczną.

Niemcy. Śmiertelny wypadek w cyrku. 27-latka zginęła po upadku z trapezu

Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock 27-letnia akrobatka zginęła w czasie pokazu cyrkowego w niemieckim Budziszynie. Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę, 27 września, gdy pochodząca z Hiszpanii kobieta wykonywała ćwiczenia na trapezie, zdj. ilustracyjne
  • W Budziszynie, nieopodal granicy z Polską, doszło do tragicznego wypadku podczas pokazu cyrkowego.
  • 27-letnia hiszpańska akrobatka zginęła na miejscu po upadku z wysokości około 5 metrów na oczach około 100 widzów.
  • Tragedia wstrząsnęła świadkami, a niemieckie służby uruchomiły specjalną infolinię wsparcia psychologicznego.

Niemcy. Śmiertelny wypadek w cyrku w Budziszynie

Policja w Budziszynie w Niemczech, mieście nieopodal granicy z Polską, wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku w czasie pokazu cyrkowego. W sobotę, 27 września, zginęła tam 27-letnia akrobatka z Hiszpanii, która wykonywała ewolucje na trapezie. W czasie jednej z nich kobieta spadła z wysokości ok. 5 metrów, ginąc na miejscu. Świadkami zdarzenia, do którego doszło w późnych godzinach popołudniowych, było wiele rodzin z dziećmi, łącznie ok. 100 osób.

Zespół ds. interwencji kryzysowych natychmiast przystąpił do działania i zajął się gośćmi oraz pozostałymi pracownikami cyrku - powiedział rzecznik policji Stefan Heiduck, cytowany przez "Deutsche Welle", na który powołuje się serwis wiadomosci.gazeta.pl.

Tragedię w czasie pokazu cyrkowego skomentował również Ralf Huppertz, przewodniczący Stowarzyszenia Niemieckich Przedsiębiorców Cyrkowych (VDCU). Mężczyzna nie pamięta z własnego doświadczenia żadnego śmiertelnego wypadku, choć mówi jednocześnie, że zdarzały się sytuacje, w których u cyrkowców dochodziło do poważnych obrażeń ciała. Zdaniem Huppertza 5 m to nie wysokość, która mogłaby stanowić zagrożenie dla akrobaty, dlatego uważa, że kobieta musiała upaść wyjątkowo nieszczęśliwie lub wylądować na jakimś przedmiocie.

W związku z tragedią w Budziszynie uruchomiono infolinię z pomocą psychologiczną, która jest skierowana głównie do świadków wypadku i ich dzieci.

