Burmistrz ożenił się z krokodylem! "Zrobił to dla pieniędzy"

Co to takiego?

Burmistrz wziął ślub z krokodylem. Meksykanie wierzą, że taki rytuał przynosi dostatek i powodzenie

Ślub z krokodylem? W tej społeczności w Meksyku to zupełna normalność. Jak każe miejscowy obyczaj, tego rodzaju rytuał musi być odprawiony co najmniej raz do roku, bo inaczej lud będzie zmagać się z wojnami, suszą, kłopotami z połowem ryb i ogólnym niedostatkiem. Jak wierzą przedstawiciele meksykańskich ludów z San Pedro Huamelula, symboliczny ożenek z gadem ma temu wszystkiemu zapobiegać. A tym, który poświęca się dla społeczeństwa i zostaje mężem krokodylicy, musi być urzędujący burmistrz.

Mężczyzna ożenił się z gadem. Film z wesela w mediach społecznościowych

To właśnie dlatego Victor Hugo Sosa już drugi raz stanął na ślubnym kobiercu z niewielką krokodylicą. Gadzia panna młoda miała na sobie suknię ślubną i welon, a na filmach, które pokazały się w mediach społecznościowych, widzimy ją w objęciach burmistrza podczas weselnych tańców. Co było potem? To nie jest jasne, ale wszystko wskazuje na to, że na rytuale się kończy, a panna młoda jako małżonka burmistrza urzęduje już tylko w lokalnych bajorach, a nie w jego sypialni.

Víctor Hugo Sosa, autarca de San Pedro Huamelula, no México, casou-se com um jacaré de sete anos, chamado “Alicia Adriana“ e que os locais tratam por “princesa“.A população locar acredita que este ritual traz prosperidade ao povo. pic.twitter.com/92ggujicQv— CNN Portugal (@cnnportugal) July 3, 2023

