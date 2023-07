Zażądał rozwodu parę godzin po ślubie! Powodem noc poślubna

Pan młody i panna młoda zostali sami w pokoju na noc poślubną. Po chwili on zażądał rozwodu. Skandal po ślubie

Ten ślubny skandal stał się już hitem internetu! Zwierzenia jeszcze niedawno anonimowej kobiety z Australii w programie radiowym Hit Network Abbie Chatfield obiegły świat na TikToku i wywołały ogromną ilość komentarzy w mediach społecznościowych. Co się stało? Niejaka Rachel została zaproszona do audycji, by opowiedzieć o tym, co ją spotkało tuż po ślubie. Jak opowiadała młoda kobieta, początkowo wszystko przebiegało zgodnie z planem. Była przysięga małżeńska, potem para młoda świętowała, imprezując na mieście z rodziną i znajomymi. Kiedy wesele dobiegło końca, pan młody i panna młoda znaleźli się sami w pokoju hotelowym. To właśnie noc poślubna sprawiła, że on chciał rozwodu! Mężczyzna zażądał jednej rzeczy, kobieta odmówiła. O co poszło?

Zażądał rozwodu, bo ona nie chciała seksu. "To obrzydliwe!"

Otóż jak ujawniła niejaka Rachel w australijskim programie radiowym, jej świeżo poślubiony mąż podczas nocy poślubnej chciał po prostu uprawiać seks. Jednak ona była zbyt zmęczona po wieczorze pełnym imprezowania i odmówiła. Niespodziewanie mężczyzna wpadł w szał i zażądał rozwodu! Okazało się, że jego zdaniem seks podczas nocy poślubnej jest obowiązkowy. Pan młody miał tak wielkie pretensje do żony, że zdecydował o rozstaniu, chociaż oboje dopiero co stali na ślubnym kobiercu. Zaledwie po dobie od sakramentalnego "Tak" Rachel dostała wniosek z prośbą o rozwód. Decyzja mężczyzny wywołała falę komentarzy. "Co za okropny, obrzydliwy człowiek" - piszą internauci. Są i tacy, którzy rozumieją decyzję mężczyzny, argumentując, że to przecież była noc poślubna...

‘Revolting’ husband demands divorce after bride refuses sex on wedding night https://t.co/Ks86Kn843P pic.twitter.com/IqMc4MDalb— New York Post (@nypost) July 2, 2023

