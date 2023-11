Burmistrz zginął w makabryczny sposób. Była żona chciała jego pieniędzy

Putin wykorzysta Hamas przeciwko Zachodowi? "Widzi to jako drugi front"

Ciało burmistrza w spalonym samochodzie. Zginął od strzału w głowę

Na początku października we wsi Benešovice (Czechy), w spalonym samochodzie zostały odnalezione zwłoki Přemysla Holmika, burmistrza gminy Myslinka (powiat pilzneński). Był on poszukiwany po tym, gdy nie wrócił z delegacji do Pragi. Jak podaje portal idnes.cz na głowie mężczyzny odkryto ranę postrzałową, zadaną nietypową bronią. Holmik zmarł po postrzale z pistoletu na gwoździe, którym posługują się budowlańcy lub stolarze.

Po kilkunastu dniach czeska policja zatrzymała w tej sprawie trzy osoby. Działały one wspólnie i w porozumieniu, żeby zabić Holmika. Kierowały się bardzo niskimi pobudkami.

Była żona zwabiła burmistrza do mieszkania. Chciała przejąć jego majątek

Śmierci burmistrza chciała przede wszystkim jego była żona. 40-letnia kobieta zwabiła eksmałżonka do mieszkania w Pradze, gdzie razem z nią czekali jej dwaj znajomi. Mężczyźni w wieku 31 i 43 lat obezwładnili Přemysla Holmika, a następnie wykonali na nim egzekucję. Motywem zbrodni były pieniądze. Była żona chciała przejąć majątek Holmika, który po jego śmierci miał trafić właśnie do niej. Śledczy wpadli jednak na trop podłej intrygi i zatrzymali kobietę oraz jej wspólników. Cała trójka trafiła do aresztu, gdzie poczeka na wyrok. Grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią

Adwokat stanęła przed sądem za usiłowanie zabójstwa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.