Byk rzucił się na ludzi na ulicy! Wideo pokazuje dramatyczne chwile

Dramatyczny finał festynu w Portugalii. Byk wypuszczony na ulice atakował ludzi i zrzucał ich do rzeki

Pięć osób rannych podczas gonitw z bykami w Portugalii, jedna walczy o życie! Lokalne święto Festas do Barrete Verde e das Salinas w Alcochete zamieniło się w sobotni wieczór (9 sierpnia) w dramat. Elementem tradycyjnej imprezy było wypuszczanie zwierząt na ulice. Zakończyło się to w bardzo zły sposób, bo rozjuszone zwierzę zaczęło atakować przypadkowe osoby, nawet te kompletnie niezainteresowane festynem i po prostu znajdujące się akurat w nieodpowiednim miejscu i w niewłaściwym czasie nad rzeką Tag. Jak podaje "Sic Noticias", pierwsze poważne zdarzenie miało miejsce podczas wprowadzania byków do miasteczka. Jedno ze zwierząt, eskortowane przez jeźdźców i otoczone przez woły, wyrwało się ludziom. Na nabrzeżu Tagu, w pobliżu murów, byk uderzył kobietę, która spadła z wysokości pięciu metrów. W panice kolejne dwie osoby rzuciły się z murów, by uniknąć podobnego losu, a byk dalej atakował. Trzy osoby wpadły do rzeki.

ZOBACZ TEŻ: Horror w czasie rodeo. Rozszalały byk staranował tłum. 5 osób rannych. Wstrząsające nagranie

Wszystkie ofiary trafiły do szpitali w regionie, a stan jednej z nich jest określany jako bardzo poważny

Szczególnie groźny przebieg miał atak na dwóch mężczyzn – jeden z nich doznał bardzo poważnych obrażeń i został przewieziony do lizbońskiego szpitala św. Józefa, gdzie lekarze walczą o jego życie. W tym samym czasie w innych punktach Alcochete doszło do kolejnych incydentów, w tym między kościołem parafialnym a areną korridy byk zranił kolejną osobę.Wszystkie ofiary trafiły do szpitali w regionie, a stan jednej z nich jest określany jako bardzo poważny. Sprawa jest obecnie badana przez służby. Festyn potrwa do 13 sierpnia. W wielu portugalskich gminach, zwłaszcza latem, odbywają się festyny z gonitwami i walkami byków. W przeciwieństwie do Hiszpanii, w Portugalii podczas widowisk zwierzęta nie są zabijane na oczach publiczności. Mimo to, wydarzenia tego typu od lat powodują wiele dyskusji i protestów.

Sonda Czy boisz się dużych zwierząt? Tak Nie

Isto aconteceu hoje em Alcochete. Como é possivel pessoas levarem crianças de colo para estas zonas das festas? (Video de Luis Amaral, retirado do Facebook) #alcochete pic.twitter.com/4HgZKLEyey— Luis Canato (@LuisCanato) August 9, 2025

QUIZ. Rozpoznaj europejskie państwo wyłącznie po... konturze na mapie Pytanie 1 z 10 Na początku coś prostego. Co to za państwo? Portugalia Hiszpania Grecja Następne pytanie