Była księżną, może zostać bezdomną! Afera w rodzinie królewskiej

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-10-28 10:39

Nowa odsłona skandalu w brytyjskiej rodzinie królewskiej! Książę Andrzej został pozbawiony tytułu księcia Yorku, a jego była żona Sarah Ferguson przestała być księżną. Oboje są mocno naciskani, by wreszcie wyprowadzili się z wielkiej rezydencji Royal Lodge, gdzie żyją jak pączki w maśle za pieniądze podatników mimo bycia bohaterami afery Epsteina. Teraz brytyjskie media ujawniają, że podczas gdy Andrzej zapewne spadnie na cztery łapy, gorzej będzie z Fergie. "Ona nie ma dokąd pójść" - ujawniają znajomi byłej pary.

Książę wyrzucony z rodziny królewskiej! Szokujący list ujawniony

i

Autor: Shutterstock; AP Photo/Kirsty Wigglesworth/ Associated Press

Sarah Ferguson już nie jest księżną. Gdy zostanie wyrzucona z pałacu, nie będzie miała dokąd pójść

Bratała się z Jeffreyem Epsteinem, pożyczała od niego pieniądze i płaszczyła się przed nim, a gdy wyszedł z więzienia, gdzie siedział za wykorzystywanie nieletnich, na uroczystą imprezę na jego cześć zabrała własne córki. Sarah Ferguson, choć od 29 lat jest już tylko byłą żoną księcia Andrzeja, też jest zamieszana w aferę Epsteina. Choć nie tak jak jej eks mąż, ale jednak. Do tego po rozwodzie nadal mieszka z nim w jednym pałacu, ogromnym Royal Lodge, za który czynsz płacili za tę parę brytyjscy podatnicy. Nic dziwnego, że król, książę William, brytyjska prasa i opinia publiczna coraz mocniej naciskają na wyrzucenie upadłego księcia i jego eks z tych włości. Jak pisze "The Sun", Andrzej łaskawie zgodził się opuścić 32-pokojowy Royal Lodge, ale zażądał w zamian za Royal Lodge... dwóch innych rezydencji. Dla siebie i Fergie. Nowa publikacja "Daily Mail" rzuciła na te żądania nowe światło.

ZOBACZ TEŻ: Schowają upadłego księcia w nawiedzonym zamczysku! Duchy to codzienność

"Ludzie nie chcą już być z nią kojarzeni. Prawda jest taka, że ​​nie ma dokąd pójść i z kim"

Okazuje się, że Sarah Ferguson jest przerażona wizją wyrzucenia z Royal Lodge, bo nie ma gdzie się podziać.  Źródła znające sytuację opisują ją dla "DM" jako „absolutnie osamotnioną” i „całkowicie na krawędzi”. „Jest skruszona i zawstydzona, ale obawia się również, że skandal ten fatalnie zaszkodził jej własnym interesom biznesowym, w tym kilku nowym powieściom, które mają się ukazać” – powiedziało źródło. „Ludzie nie chcą już być z nią kojarzeni. Prawda jest taka, że ​​nie ma dokąd pójść i z kim. Jej przyszłość wisi na włosku”. Inne źródło dodało: „Król jest dobrym człowiekiem, ale jego cierpliwość została wystawiona na próbę". Wygląda na to, że Fergie może przebyć drogę od księżnej opływającej w luksusy do bezdomnej!

Super Express Google News
Sonda
Czy w sprawę Epsteina i Maxwell zamieszanych jest więcej sławnych ludzi?
QUIZ. Zupełnie nowy quiz o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Jesteś specem od księżnej Kate, Meghan i króla Karola?
Pytanie 1 z 10
Kto w tym roku przestał pojawiać się publicznie i wywołał falę teorii spiskowych?
Książę WYRZUCONY z rodziny królewskiej! Jest decyzja królowej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SARAH FERGUSON
RODZINA KRÓLEWSKA