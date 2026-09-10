Celował do byłej żony w restauracji. Kelner zapobiegł egzekucji

Kelner obezwładnił napastnika w Toledo. Bohaterska postawa ocaliła życie kobiecie

Cudem uniknięto tragedii w jednej z restauracji, a odważny kelner uratował ludzkie życie. Wstrząsające sceny miały miejsce w restauracji Sabira w amerykańskim Toledo. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stację WTOL, Matthew Exton dostrzegł swoją byłą żonę siedzącą przy stole w gronie rodzinnym. Wcześniej 43-latek spędzał czas w sąsiednim barze, pijąc alkohol. Początkowo postawił kobiecie drinka, lecz później doszło do awantury – rzekomo napluł na nią i opuścił restaurację. Kiedy wrócił niedługo potem, miał już broń.

Kamera zarejestrowała moment, w którym Exton zbliża się do swojej byłej żony, wydobywa pistolet i celuje w jej stronę z bardzo małej odległości. Naciska spust, lecz broń zawodzi. Śledczy ustalili, że napastnik najprawdopodobniej zapomniał odbezpieczyć pistolet. Gdy szykował się do kolejnej próby strzału, do akcji wkroczył Tracy Cole Jr., kelner. Mężczyzna rzucił się na 43-latka i powalił go na ziemię. Incydent ten rozegrał się wiosną ubiegłego roku, teraz śledczy podzielili się swoimi ustaleniami.

Matthew Exton planował zabić żonę. Śledczy o szokujących zamiarach 43-latka

A former Ohio attorney tried to shoot his ex-wife but forgot to take the safety off...On another note--that waiter deserves a raise pic.twitter.com/xX3awzbvAn— ₩₳Ɽ ₱₳₮Ⱨ (@WarPath2pt0) September 9, 2026

„Nic w ich szkoleniu nie mogło przygotować pracowników na to, co przybyło do nich przez te drzwi”

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– przekazała na antenie telewizji WTOL Julia Bates, pełniąca funkcję prokuratora hrabstwa Lucas. Przedstawicielka wymiaru sprawiedliwości podkreśliła, że Exton w żadnym wypadku nie pojawił się w lokalu, aby zjeść kolację. Według jej słów, mężczyzna zjawił się tam przepełniony furią i z jasnym zamiarem przeprowadzenia publicznej egzekucji swojej byłej żony.

Zabezpieczona broń była gotowa do strzału – w komorze tkwił jeden pocisk, a magazynek mieścił kolejnych siedem. 43-letni Matthew Exton, wykonujący zresztą do czasu ataku w restauracji zawód adwokata specjalizującego się w prawie karnym, został uznany winnym usiłowania morderstwa oraz dwóch czynów polegających na napaści z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia. Dodatkowo mężczyzna stracił uprawnienia do wykonywania zawodu. Czeka na wyrok.