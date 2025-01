Cena sukienki księżnej Kate szokuje. Nigdy nie zgadniesz!

A co na to eksperci lotniczy?

Księżna Kate w niebywałej kreacji. Cena może szokować. Ile kosztowała sukienka Kate?

Znów wszyscy mówią o księżnej Kate! Odkąd żona księcia Williama wróciła do wykonywania swoich obowiązków po zwycięskiej walce z rakiem, każde jej pojawienie się jest szeroko komentowane. Wszyscy chcą zobaczyć Kate zdrową i promienną jak dawniej. Niejeden jest też ciekawy, jak tym razem ubierze się przyszła królowa Wielkiej Brytanii, bo w końcu jest uważana za arbitra elegancji. Ostatnio Kate znów nie zawiodła niczyich oczekiwań! Pojawiła się sama w hospicjum dla dzieci w Południowej Walii. "Dzisiejsza wizyta była niezwykle wzruszająca – widzieliśmy opiekę i współczucie zapewniane dzieciom z chorobami skracającymi życie i ich rodzinom" - pisała w mediach społecznościowych. Uwagę zwróciła stylizacja księżnej Kate. Jak zauważa "Daily Mail", żona Williama wybrała sukienkę z wyprzedaży w Zarze za jedyne 16 funtów, czyli 80 złotych! W dodatku miała ją na sobie co najmniej dwa razy wcześniej. Szara, skromna suknia z kokardą w sam raz pasowała do wizyty u chorych dzieci i ich opiekunów. Kate dobrała do niej buty brytyjskiej marki Russell & Bromley, płaszcz szyty na miarę od brytyjskiego projektanta Chrisa Kerra i złote kolczyki za 89 funtów od Spells of Love, walijskiej marki jubilerskiej.

Księżna Kate zniknęła na pół roku, wywołując falę plotek. Rodzina królewska podała, że żona księcia Williama walczy z ciężką chorobą

Księżna Kate od Bożego Narodzenia 2023 roku przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W międzyczasie podano, że przeszła "operację brzucha". W marcu Kate ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki szalały! Internauci spekulowali m.in., że Kate rozstała się z Williamem, że nie żyje, jest w śpiączce, siedzi w bunkrze przeciwatomowym, wyjechała do USA... Sytuacji nie polepszały rzeczywiście dziwne zdjęcia, które rodzina królewska publikowała w mediach społecznościowych. Czołowe agencje wycofały jedno z nich, mówiąc wprost, że było fotomontażem. Kate pokazano też na filmie kręcony z ukrycia u boku Williama podczas zakupów. To sobowtór, a nie księżna - głosiły wówczas internetowe teorie. Przełom nastąpił 15 czerwca, kiedy niespodziewanie księżna Kate pokazała się publicznie i to razem z całą trójką swoich dzieci. Podczas parady Trooping the Colour wyglądała olśniewająco. Potem widzieliśmy ją jeszcze wiele razy, Kate ogłosiła też, że zakończyła prewencyjną chemioterapię, a potem, że rak został pokonany.

Kate Middleton makes glamorous return to form in £15 Zara dress - as Princess of Wales shows her support for British high streetvia https://t.co/H0VDZPazrU https://t.co/hHnbMxPA3p— Wales Propertyfinder (@CarolPoyerPeett) January 30, 2025

