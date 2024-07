Księżna Kate tę markę odzieży lubi najbardziej! Royalsi oszaleli na jej punkcie

Siedziała za Trumpem, gdy padły strzały. Wszyscy rzucili się na ziemię, a ona zrobiła TO!

Księżna Kate od lat uchodzi za ikonę stylu. Zawsze ubrana elegancko i odpowiednio do okazji żona księcia Williama jest wzorem dla niejednej miłośniczki mody nie tylko z Wielkiej Brytanii. Co obecnie jest modowym hitem wśród brytyjskiej śmietanki towarzyskiej z księżną Kate na czele? Jak donoszą media na Wyspach, żona księcia Williama i inne damy z brytyjskiej rodziny królewskiej oszalały na punkcie pewnej marki odzieży. Projektantką kwiecistych sukni jest... Samantha Cameron, żona byłego premiera i obecnego ministra spraw zagranicznych Davida Camerona. Marka Ceffin powstała w 2017 roku i od razu zyskała uznanie na salonach. Projekty Samanthy Cameron nosi nie tylko księżna Kate, ale także królowa Camilla, Zara Tindall oraz księżniczki Beatrice i Eugenie, córki księcia Andrzeja i Sary Ferguson.

Księżna Kate już wiele razy pokazywała się w kreacjach Ceffin. Teraz przyszła pora na jej mamę

Cefinn tworzy ubrania, które klienci mogą „pokochać teraz i nosić na zawsze” - brzmi hasło reklamowe marki, które na pewno bardzo odpowiada księżnej Kate, często chwalonej za ekonomiczne i ekologiczne podejście do mody. Nie raz zdarzało jej się wyciągać z szafy ubrania, które miała na sobie więcej niż raz - i za każdym razem wygląda jak prosto z żurnala. Które kreacje marki Ceffin nosiła Kate? Do tej pory pokazała się w trzech sukienkach – była „Astrid” w panterkę, zielona „Petra” i dzianinowa „Eva”, a także bluzkę „Riley” i sweter bez rękawów „Janie”. W tym roku na turnieju tenisowym w Wimbledonie Carole Middleton, matka księżnej Kate, pokazała się z kolei w sukience "Irina" w kwiatowe wzory. Ulubione sukienki royalsów kosztują od około tysiąca do około trzech tysięcy złotych...

