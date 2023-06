Chciała pogłaskać dzikiego bizona. Gorzko tego pożałowała! WIDEO

Bezmyślne zachowanie turystów w Yellowstone. Chciała głaskać bizony, było o krok od tragedii

Amerykański Park Narodowy Yellowstone to jedno z najsławniejszych miejsc na świecie, odwiedzanych przez miliony turystów każdego roku. Do licznych atrakcji należą tam obserwacje dzikich zwierząt, w tym bizonów, krewniaków naszego żubra. Przez tereny ulubione przez te dostojne ssaki prowadzą szlaki, a szansa na spotkanie z bizonem jest duża. Niestety, nie wszyscy turyści mają wystarczająco dużo rozsądku do takich wycieczek. Pokazują to dobitnie dwa filmy, które obiegły właśnie media społecznościowe. Widać na nich, jak zachowują się niektórzy turyści w Yellowstone. Dwie odwiedzające potraktowały wielkie i dzikie bizony jak pluszaki. Zobacz, co stało się potem! Na jednym z nagrań widzimy grupę turystów idących kładką przez Yellowstone. Blisko szlaku stoi wielki bizon. Wszystkie osoby poza jedną spokojnie przechodzą obok zwierzęcia. Ostatnia turystka wpadła na pomysł by... pogłaskać bizona.

Jedna głaskała bizony, druga robiła selfie. Tylko jeden zwierzak nie zareagował

Wyciągnęła rękę i dotknęła głowy zwierzęcia. Bizonowi zdecydowanie się to nie spodobało! Uderzył turystkę swoim potężnym łbem. Na szczęście nie trafił w kobietę rogiem, bo to na pewno skończyłoby się bardzo źle. Kobiecie nic się nie stało, ale zaczęła uciekać w panice, przewracając się na ziemię. Drugi film pokazuje dziewczynę podchodzącą tuż do bizona i robiącą sobie beztrosko selfie. Ten zwierzak okazał o wiele więcej anielskiej cierpliwości, ale można łatwo sobie wyobrazić, co by było, gdyby postanowił wziąć miłośniczkę selfie na rogi.

FAFO of the day 🐮 Woman tries to pet 📷 Bison would rather not 🛑 pic.twitter.com/b7XocQn9N9— AZ_Golfer (@AZ_TeeTime) May 31, 2023

