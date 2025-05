Policyjny pies ukradł dziecku kiełbasę. "Szczęściarz" dostał naganę

O tym czworonożnym policjanci napisał m.in. "The New York Times". Fu Zai był zwykłym psem, zanim jego potencjał dostrzegł trener policyjny Zhao Qingshuai. Podczas przypadkowego spotkania w parku zauważył, że pies chętnie reaguje na polecenia – szczególnie jeśli w grę wchodzą smakołyki. Wkrótce Fu Zai trafił na szkolenie, gdzie błyskawicznie opanował wykrywanie materiałów wybuchowych. Dzięki krótkim łapom Fu Zai z łatwością zagląda pod fotele autobusów czy do przestrzeni niedostępnych dla większych psów.

Choć Fu Zai (w tłumaczeniu - "szczęściarz") ma już na koncie udział w festiwalach, patrolach ulicznych i ćwiczeniach, jego kariera nie obyła się bez wpadek. Wideo z momentu, gdy pies porwał kiełbasę z ręki dziecka, stało się viralem – i przyniosło mu oficjalną naganę. Wideo znajdziecie pod tym akapitem. W ramach "kary" odebrano mu część noworocznych przysmaków i zabawki. Internauci nie ukrywali jednak wsparcia, proponując... darmowe kiełbasy na kolejne patrole.

Trenerzy przyznają, że corgi to psy z silnym instynktem pogoni i wysoką motywacją pokarmową – co czyni je wyzwaniem, ale też skutecznymi, jeśli odpowiednio się je prowadzi. – To psy o osobowości dużego psa zamkniętej w małym ciele – powiedział dla "New York Timesa" Leonardo Palacio, ekspert od szkolenia psów w USA.