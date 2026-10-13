Chwile grozy w samolocie. Powerbank wywołał pożar, wideo trafiło do sieci

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-13 12:20

Dramatyczne wydarzenia pokładzie samolotu pasażerskiego w Indiach. W czasie lotu z Delhi do Chennai w schowku na bagaże wybuchł pożar. Ogień pojawił się z powodu... powerbanku. Pasażerowie próbowali walczyć z płomieniami, używając własnych toreb. Przerażające sceny nagrano telefonem. Piloci zmienili trasę i wylądowali w Hajdarabadzie. Czy wszyscy na pokładzie przeżyli?

Pasażerowie gaszą pożar w schowku bagażowym samolotu. O groźnym incydencie na pokładzie IndiGo przeczytasz na SE.
Autor: x.com/ X (Twitter)

Pożar na pokładzie Airbusa. Pasażerowie gasili ogień, piloci zmienili trasę

Do tego groźnego incydentu doszło w niedzielę, 11 października, w samolocie indyjskich linii IndiGo. Airbus A321 obsługiwał rejs 6E6115 z Delhi do Chennai. Wystartował o godz. 13:30, czyli 20 minut później, niż planowano. Podczas lotu w schowku na bagaż podręczny zaczął wydobywać się dym, a następnie pojawiły się płomienie. Przyczyną pożaru okazał się uszkodzony powerbank przewożony przez jednego z pasażerów. 

Jeden z pasażerów nagrał niebezpieczną sytuację telefonem. Na filmie widać, jak ludzie próbują ugasić ogień, uderzając w płonący bagaż swoimi torbami.

"Lot został przekierowany do Hajdarabadu po wykryciu dymu wydobywającego się z osobistego urządzenia elektronicznego"

Do akcji szybko wkroczyła załoga samolotu, która użyła gaśnic i opanowała pożar. Mimo to piloci zdecydowali o przerwaniu lotu do Chennai i skierowaniu maszyny na lotnisko w Hajdarabadzie.

„Lot IndiGo 6E6115 z Delhi do Chennai 11 października 2026 roku został przekierowany do Hajdarabadu po wykryciu dymu wydobywającego się z osobistego urządzenia elektronicznego jednego z pasażerów. Personel pokładowy zareagował szybko i sytuacja została opanowana” – przekazał przewoźnik.

Samolot bez problemów wylądował na lotnisku Rajiv Gandhi. Nikt z pasażerów ani członków załogi nie odniósł obrażeń.

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Linie IndiGo wyjaśniły, że przekierowanie samolotu było zgodne z procedurami bezpieczeństwa. Aby podróżni mogli dotrzeć do Chennai, przygotowano dla nich inną maszynę.

„Wyrażamy żal z powodu niedogodności, jakie ta nieprzewidziana sytuacja spowodowała dla naszych klientów, i dokładamy wszelkich starań, aby je ograniczyć, między innymi oferując poczęstunek i przekazując aktualne informacje” – poinformowały linie lotnicze.

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W sieci błyskawicznie udostępniono wideo, na którym zarejestrowano dramatyczną próbę opanowania sytuacji przez podróżnych, którzy starali się stłumić ogień przy użyciu swoich toreb. Finalnie pożar zneutralizowała załoga, korzystając z gaśnic. Mimo ugaszenia płomieni, dowódcy maszyny uznali kontynuację lotu za zbyt niebezpieczną i podjęli decyzję o skierowaniu samolotu do Hajdarabadu.

„Lot IndiGo 6E6115 z Delhi do Chennai 11 października 2026 roku został przekierowany do Hajdarabadu po wykryciu dymu wydobywającego się z osobistego urządzenia elektronicznego jednego z pasażerów. Personel pokładowy zareagował szybko i sytuacja została opanowana”

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Maszyna bez problemów wylądowała w porcie lotniczym Rajiv Gandhi, a żadna z osób na pokładzie nie odniosła obrażeń. Linie lotnicze podkreśliły, że zmiana kursu była podyktowana procedurami bezpieczeństwa. Dla pasażerów przygotowano zastępczy samolot do Chennai. „Wyrażamy żal z powodu niedogodności, jakie ta nieprzewidziana sytuacja spowodowała i dokładamy wszelkich starań, aby je ograniczyć, między innymi oferując poczęstunek i przekazując aktualne informacje” – zakomunikował przewoźnik.

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