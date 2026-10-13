Chwile grozy w samolocie. Powerbank wywołał pożar, wideo trafiło do sieci

Pożar na pokładzie Airbusa. Pasażerowie gasili ogień, piloci zmienili trasę

Do tego groźnego incydentu doszło w niedzielę, 11 października, w samolocie indyjskich linii IndiGo. Airbus A321 obsługiwał rejs 6E6115 z Delhi do Chennai. Wystartował o godz. 13:30, czyli 20 minut później, niż planowano. Podczas lotu w schowku na bagaż podręczny zaczął wydobywać się dym, a następnie pojawiły się płomienie. Przyczyną pożaru okazał się uszkodzony powerbank przewożony przez jednego z pasażerów.

Jeden z pasażerów nagrał niebezpieczną sytuację telefonem. Na filmie widać, jak ludzie próbują ugasić ogień, uderzając w płonący bagaż swoimi torbami.

"Lot został przekierowany do Hajdarabadu po wykryciu dymu wydobywającego się z osobistego urządzenia elektronicznego"

Do akcji szybko wkroczyła załoga samolotu, która użyła gaśnic i opanowała pożar. Mimo to piloci zdecydowali o przerwaniu lotu do Chennai i skierowaniu maszyny na lotnisko w Hajdarabadzie.

„Lot IndiGo 6E6115 z Delhi do Chennai 11 października 2026 roku został przekierowany do Hajdarabadu po wykryciu dymu wydobywającego się z osobistego urządzenia elektronicznego jednego z pasażerów. Personel pokładowy zareagował szybko i sytuacja została opanowana” – przekazał przewoźnik.

Samolot bez problemów wylądował na lotnisku Rajiv Gandhi. Nikt z pasażerów ani członków załogi nie odniósł obrażeń.

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Linie IndiGo wyjaśniły, że przekierowanie samolotu było zgodne z procedurami bezpieczeństwa. Aby podróżni mogli dotrzeć do Chennai, przygotowano dla nich inną maszynę.

„Wyrażamy żal z powodu niedogodności, jakie ta nieprzewidziana sytuacja spowodowała dla naszych klientów, i dokładamy wszelkich starań, aby je ograniczyć, między innymi oferując poczęstunek i przekazując aktualne informacje” – poinformowały linie lotnicze.

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W sieci błyskawicznie udostępniono wideo, na którym zarejestrowano dramatyczną próbę opanowania sytuacji przez podróżnych, którzy starali się stłumić ogień przy użyciu swoich toreb. Finalnie pożar zneutralizowała załoga, korzystając z gaśnic. Mimo ugaszenia płomieni, dowódcy maszyny uznali kontynuację lotu za zbyt niebezpieczną i podjęli decyzję o skierowaniu samolotu do Hajdarabadu.

IndiGo Flight Emergency Landing Due to Power Bank Fire दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक में लगी आग, शमशाबाद एयरपोर्ट पर करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग ​दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की फ्लाइट (6E6115) में अचानक एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई, जिसके बाद हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। गनीमत रही कि समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया। ​#IndiGo #EmergencyLanding #ShamshabadAirport #PowerBank #FlightSafety— Fact Is Fact (Ajay Ram) (@FactByAjayRam) October 11, 2026

„Lot IndiGo 6E6115 z Delhi do Chennai 11 października 2026 roku został przekierowany do Hajdarabadu po wykryciu dymu wydobywającego się z osobistego urządzenia elektronicznego jednego z pasażerów. Personel pokładowy zareagował szybko i sytuacja została opanowana”

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Maszyna bez problemów wylądowała w porcie lotniczym Rajiv Gandhi, a żadna z osób na pokładzie nie odniosła obrażeń. Linie lotnicze podkreśliły, że zmiana kursu była podyktowana procedurami bezpieczeństwa. Dla pasażerów przygotowano zastępczy samolot do Chennai. „Wyrażamy żal z powodu niedogodności, jakie ta nieprzewidziana sytuacja spowodowała i dokładamy wszelkich starań, aby je ograniczyć, między innymi oferując poczęstunek i przekazując aktualne informacje” – zakomunikował przewoźnik.