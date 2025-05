Co naprawdę stało się między Kate a Meghan? "Obie płakały"

To tak wyglądała kłótnia Księżna Kate i Meghan Markle?! Były pracownik pałacu ujawnia po latach

Księżna Kate i Meghan Markle jeszcze w czasach, gdy ta druga z Harrym mieszkali w Wielkiej Brytanii, niezbyt dobrze się dogadywały i widać było między nimi chłód. Prawdziwe problemy zaczęły się tuż przed ślubem Meghan. Pojawiły się plotki o tym, że Meghan doprowadziła Kate do płaczu podczas kłótni o sukienki druhen. Gdy wraz z Harrym uciekli do USA, nieoczekiwanie postanowili sprostować te plotki w wywiadzie u Oprah Winfrey. Meghan ogłosiła całemu światu, że to Kate doprowadziła ją do płaczu, nie odwrotnie, ale potem ją przeprosiła, więc nie trzyma do niej urazy. Kate niczego osobiście nie komentowała. Teraz temat wrócił! W nowej książce "Yes, Ma'am: The Secret Life Of Royal Servants" Tom Quinn ujawnia nowe wyznania anonimowych osób, które podobno wiedzą, co tak naprawdę stało się w pałacu tuż przed ślubem Meghan i księcia Harry'ego.

"Wszystko to działo się w przypływie emocji. Obie kobiety płakały!”

Emocje sięgały zenitu! Były pracownik pałacu tak powiedział autorowi książki: „Prawdą jest, że podczas dyskusji o sukience druhny Meghan powiedziała kilka rzeczy, których żałowała, a Kate też powiedziała kilka rzeczy, których później żałowała, ale wszystko to działo się w przypływie emocji. Obie kobiety płakały!”. Jak dodaje dobrze ponoć poinformowana osoba, która niegdyś pracowała wśród członków brytyjskiej rodziny królewskiej, incydent został wyolbrzymiony przez media i „uczyniony bardziej znaczącym, niż jest w rzeczywistości”. Właśnie to miało stać się zarzewiem „wyznacznikiem wszystkich innych problemów, jakie Meghan miała z Kate, Williamem i innymi członkami rodziny”.

Sonda Lubisz Kate Middleton? Tak Nie Trudno powiedzieć

Revealed: What REALLY happened between #MeghanMarkle and #KateMiddleton at Princess Charlotte's bridesmaid dress fitting, according to insiderMeghan Markle and Kate Middleton's 2018 bridesmaid drama exposedhttps://t.co/JMVB6DQSUM via @MailOnline pic.twitter.com/1Q2VgYqlWr— Brightly (@BrightlyAgain) May 13, 2025

Jesteś jak księżna Kate czy jak Meghan Markle? Ten quiz odsłoni prawdę! Pytanie 1 z 10 Introwertyczka czy ekstrawertyczka? Introwertyczka, nie jestem zbyt wylewna Ekstrawertyczka, co w sercu to na widelcu Następne pytanie