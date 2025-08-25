Czy jest wzrost promieniowania? "Dron trafił w elektrownię atomową"

Czy jest jakieś zagrożenie po ataku drona na rosyjską elektrownię atomową? Oficjalne komunikaty naukowców z MAEA i PAA

Dron spadł na jedną z największych elektrowni atomowych w Rosji! „Bojowy bezzałogowy statek powietrzny należący do Sił Zbrojnych Ukrainy został zestrzelony przez systemy obrony powietrznej w pobliżu Kurskiej Elektrowni Atomowej (...) W momencie uderzenia dron eksplodował, uszkadzając transformator pomocniczy” – poinformowali w miniony weekend (23-24 sierpnia) w mediach społecznościowych przedstawiciele Kurskiej Elektrowni Atomowej na zachodzie Rosji. Jak dodano, w wyniku ataku nikt nie został ranny, ale z powodu uszkodzeń wywołanych ukraińskim dronem wydajność trzeciego bloku elektrowni spadła do 50 proc. Dron spowodował też pożar, ale został on już ugaszony.

"Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska"

Czy zdarzenie było niebezpieczne, czy jest jakieś ryzyko skażenia radioaktywnego? Oto najnowsze komunikaty polskiej Państwowej Agencji Atomistyki i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). „Monitoring potwierdza normalny poziom promieniowania koło Kurskiej Elektrowni Atomowej” – napisała MAEA na platformie X. "Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. @PAAtomistyki nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Mapa sytuacji radiacyjnej dostępna jest na naszej stronie: https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/" - czytamy z kolei na koncie PAA na platformie X. To komunikat z dziś, z 25 sierpnia. Wszystko wskazuje na to, że nie ma zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa.

@PAAtomistyki na bieżąco analizuje dane otrzymywane z krajowego systemu monitoringu radiacyjnego. PAA nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. pic.twitter.com/9DCaZrW0tN— Państwowa Agencja Atomistyki (@PAAtomistyki) August 24, 2025

Ukraiński dron bojowy uderzył w teren Kurskiej Elektrowni Jądrowej (Rosja). W efekcie obniżono o 50% moc trzeciego energobloku z funkcjonującym reaktorem RBMK-1000 typu czarnobylskiego.Nie ma ofiar w ludziach ani nie doszło do skażenia radioaktywnego, ponieważ zdarzenie dotyczy… pic.twitter.com/RRny0FSISI— ☢ Napromieniowani.pl (@napromieniowani) August 24, 2025

