Nie będzie spotkania Putina z Zełenskim? "To spekulacje sponsorów"

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2025-08-25 6:30

Rosjanie zaczynają wycofywać się z deklaracji gotowości do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim? Siergiej Ławrow najpierw nazwał "spekulacjami sponsorów Ukrainy" doniesienia o przygotowaniach do takiego szczytu. Potem wrócił do kwestionowania władzy Zełenskiego, wykorzystując to jako pretekst do braku porozumienia pokojowego. Według Kremla prezydent Ukrainy nie jest legalnym przywódcą tego kraju.

Tuż po spotkaniu Władimira Putina z Donaldem Trumpem na Alasce do Białego Domu zjechali Wołodymyr Zełenski i europejscy przywódcy. Wydawało się, że spotkanie Putina z Zełenskim to kwestia czasu, Trump miał nawet telefonować podczas narady do prezydenta Rosji, a Putin proponować, by szczyt rosyjsko-ukraiński odbył się w Moskwie. Ale Zełenski odmówił i wtedy wysunięto propozycje Budapesztu i Genewy. Teraz jednak Rosjanie zaczynają się wycofywać z obietnic spotkania z przywódcą Ukrainy. Najpierw odmawiano podania terminu, a teraz kwestionowana jest sama perspektywa szczytu. Minister spraw zagranicznych Rosji w rozmowie z amerykańską telewizją NBC News, zdementował informacje, jakoby prezydent Rosji Władimir Putin miał zgodzić się na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "To są spekulacje rozpowszechniane przede wszystkim przez samego Zełenskiego i jego europejskich sponsorów" – stwierdził  Siergiej Ławrow. Jak dodał, kwestia takiego spotkania nie była omawiana podczas szczytu prezydentów USA i Rosji w Anchorage na Alasce i temat pojawił się dopiero później, gdy Donald Trump, po spotkaniu z Putinem, miał rozmawiać z nim telefonicznie podczas wizyty europejskiej delegacji w Waszyngtonie.

"Potrzebujemy jasnego zrozumienia od wszystkich, że osoba podpisująca jest legalna" 

Ławrow oświadczył, że Moskwa jest gotowa do bezpośrednich negocjacji z Kijowem w ramach tzw. formatu stambulskiego, ale spotkanie przywódców musi być „bardzo dobrze przygotowane”. "Putin jest gotowy spotkać się z Zełenskim, jeśli szczyt będzie miał realny wpływ na sytuację. Obecnie brak gotowej agendy" – powiedział minister, jednocześnie oskarżając Europę o torpedowanie wysiłków na rzecz pokoju. Dodał też, że jego zdaniem Wołodymyr Zełenski nie jest w ogóle legalnym prezydentem. Ten argument był wysuwany przez Rosję już nie raz. Także Donald Trump w niesławnej wypowiedzi użył sformułowania "dyktator bez wyborów", odnosząc się do faktu, iż z powodu stanu wojennego na Ukrainie nie zorganizowano wyborów prezydenckich, a kadencja Zełenskiego z tego powodu. została wydłużona w nadzwyczajny sposób. "Uznajemy go za faktycznego przywódcę reżimu i w tej roli jesteśmy gotowi się z nim spotkać. Ale jeśli chodzi o podpisywanie dokumentów prawnych… potrzebujemy jasnego zrozumienia od wszystkich, że osoba podpisująca jest legalna" - mówił Ławrow o Zełenskim. Wygląda więc na to, że negocjacje pokojowe, nawet te na najwyższym szczeblu, znów nie zakończyły się żadnym postępem w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

W co gra Rosja? Według ISW spotkanie z Zełenskim zaszkodziłoby wizerunkowi Putina

Po co to wszystko? Czy Rosja naprawdę postanowiła zrezygnować ze spotkania z Zełenskim? Kreml celowo unika organizacji spotkania prezydenta Rosji Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, obawiając się, że mogłoby ono podważyć wizerunek Putina w kraju – ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie. Od początku wojny Rosja przedstawia konflikt jako walkę o „denazyfikację” Ukrainy i obronę rosyjskich interesów. Rosyjski portal „Wierstka” cytuje źródła z otoczenia Putina, według których spotkanie z ukraińskim przywódcą mogłoby zostać odebrane przez społeczeństwo jako przejaw słabości. Analitycy ISW zaznaczają, że władze rosyjskie balansują pomiędzy utrzymaniem wizerunku siły na potrzeby wewnętrzne a chęcią uniknięcia nowych, dotkliwych sankcji USA. W tym celu Kreml próbuje przerzucić odpowiedzialność za brak rozmów na Ukrainę, kwestionując legalność prezydenta Zełenskiego. "Odrzucając prawo Zełenskiego do reprezentowania Ukrainy, Rosja tworzy pretekst do unieważnienia każdego potencjalnego porozumienia pokojowego" – ocenili eksperci ISW.

