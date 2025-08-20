Putin poleci do Szwajcarii? Dostał ważną obietnicę!

"Politico": Spotkanie Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego może odbyć się w Szwajcarii albo na Węgrzech

Uda się zakończyć wojnę na Ukrainie, a może to wszystko ma jakieś drugie dno, którego nie rozumiemy? Negocjacje w sprawie konfliktu ostatnio znacząco przyspieszyły, choć wydawało się, że już nic z nich nie wyjdzie. Ale gdy Donald Trump zaczął grozić Rosji cłami i sankcjami wtórnymi, czyli nakładanymi na kraje kupujące od niej ropę, coś się zmieniło. Trudno powiedzieć, czy z tego powodu, czy jakiegoś zupełnie innego. Trump najpierw przyjął Putina w USA na Alasce, a choć żadnych ustaleń przynajmniej oficjalnie nie poczyniono, to po paru dniach w Białym Domu gościli już Wołodymyr Zełenski i europejscy przywódcy, jednak bez żadnego reprezentanta Polski. Teraz pozostaje już tylko zorganizować spotkanie Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Obaj przywódcy zgodzili się na nie, ale nie na miejsce szczytu rosyjsko-ukraińskiego.

AFP: Władimir Putin zaproponował Wołodymyrowi Zełenskiemu spotkanie w Moskwie. Prezydent Ukrainy odmówił

Władimir Putin podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem zaproponował zorganizowanie w Moskwie spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – poinformowała wczoraj agencja AFP, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Według tych doniesień, w czasie rozmowy telefonicznej Putina z Trumpem prezydent Ukrainy przebywał w Białym Domu i od razu dowiedział się o propozycji z Rosji. Ukraiński przywódca miał według informacji AFP odrzucić sugestię Kremla, nie godząc się na wizytę w rosyjskiej stolicy. W tej sytuacji padają inne propozycje. Według "Politico" Białym Dom widzi Budapeszt jako miejsc, w którym mogłoby dojść do spotkania Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina, zaś Francja forsuje kandydaturę Szwajcarii jako kraju neutralnego. Brak oficjalnego potwierdzenia tych doniesień. Tymczasem szwajcarski minister spraw zagranicznych potwierdził dla "Politico", że jego kraj zgodziłby się na udzielenia czegoś na kształt immunitetu Putinowi na czas rozmów. Teoretycznie bowiem rosyjski dyktator powinien zostać od razu aresztowany za zbrodnie wojenne, za które ścigany jest międzynarodowym listem gończym. Wcześniej Węgry zapewniały, że u nich żadnego aresztowania by nie było, stąd Budapeszt też jest jedną z opcji.

Preparation is already underway for a Zelensky–Putin meeting — the White HouseMeanwhile, media reports say the Trump administration is considering Budapest as the venue for a bilateral meeting between the Ukrainian and Russian leaders. pic.twitter.com/TFA0C9OwPa— KyivPost (@KyivPost) August 19, 2025

