PILNE. Putin zaprasza Zełenskiego do Moskwy! Telefon do Trumpa

Władimir Putin podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem zaproponował zorganizowanie w Moskwie spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – poinformowała agencja AFP, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Według tych doniesień, w czasie rozmowy telefonicznej Putina z Trumpem prezydent Ukrainy przebywał w Białym Domu i od razu dowiedział się o propozycji z Rosji. Ukraiński przywódca miał według informacji AFP odrzucić propozycję Kremla, nie godząc się na wizytę w rosyjskiej stolicy.

Tymczasem w środę ma odbyć się spotkanie dowódców wojskowych krajów NATO poświęcone sytuacji związanej z wojną na Ukrainie – podał Reuters. Według amerykańskiego urzędnika, który wypowiedział się anonimowo, w spotkaniu w formie wideokonferencji ma wziąć udział przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA, gen. Dan Caine. Zastrzeżono jednak, że plany mogą jeszcze ulec zmianie. Jak przekazano, będzie to spotkanie na szczeblu szefów sztabów, zwołane przez przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO. Reuters podał również, że dowódca sił NATO w Europie, gen. Alexus Grynkewich, ma przekazać uczestnikom narady informacje o przebiegu piątkowego spotkania na Alasce, w którym uczestniczyli prezydenci Trump i Putin.

W poniedziałek Donald Trump spotkał się w Białym Domu z Wołodymyrem Zełenskim oraz liderami europejskich państw, w tym Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, ale nie Polski. Szczyt przebiegał w o wiele lepszej atmosferze, niż wtedy, gdy prezydenci USA i Ukrainy pokłócili się na oczach całego świata. Ukraiński przywódca stwierdził, że było to jego najbardziej udane spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. W Białym Domu gościli również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, premier Włoch Giorgia Meloni i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

⚡️ BREAKING: Putin ready to meet ZelenskyyUS Secretary of State Marco Rubio confirmed that after Trump’s call with Putin, Moscow agreed to direct talks. pic.twitter.com/0DybwlpnOz— NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2025

