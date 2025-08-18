Tego naprawdę chce Putin? Estonia o "strefach wpływów"

Szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna: Putin chce odtworzyć strefy rosyjskich wpływów z czasów ZSRR

Negocjacje w sprawie wojny na Ukrainie trwają. 15 sierpnia prezydent USA odbył rozmowy z Władimirem Putinem na Alasce, jednak nie podpisali porozumienia pokojowego, dziś odbędzie się kolejny szczyt, tym razem w Białym Domu będą gościć Wołodymyr Zełenskim i wielu europejskich przywódców, ale bez polskich. Czego chce Putin i czy jest możliwe zarówno uzyskanie pokoju, jak i zatrzymanie jego apetytów? Naprawdę chce tylko Donbasu i gwarancji nieprzystąpienia Ukrainy do NATO, a także oczywiście Krymu, jak głoszą nieoficjalne wersje podawane m.in. przez Reutersa, a może także czegoś więcej? Według estońskich władz - to drugie. Szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna uważa, że celem Rosji jest odtworzenie dawnej radzieckiej strefy wpływów z czasów Związku Radzieckiego. Minister spraw zagranicznych Estonii, Margus Tsahkna, podkreślił, że niezdolność Rosji do zaakceptowania upadku ZSRR pozostaje główną przyczyną agresji na Ukrainę. „Jedyną prawdziwą miarą sukcesu jest to, czy Putin zakończy swoją agresję” - podkreślił Tsahkna i zaapelował, by nie pozwolić Rosji zyskać na czasie.

Dziś Wołodymyr Zełenski spotka się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem

Dziś, 18 sierpnia to Wołodymyr Zełenski spotka się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Prezydent Ukrainy już przyleciał do Waszyngtonu. Spotkanie ma rozpocząć się o godzinie 19 czasu polskiego. Poza Zełenskim do Białego Domu polecą także europejscy przywódcy, ale nic nie słychać o tym, by wśród nich mieli byc Donald Tusk czy Karol Nawrocki. Będą za to: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, premier Włoch Giorgia Meloni i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Oni usiądą do rozmów z Trumpem i Zełenskim i zaczną się one o godzinie 21 czasu polskiego.

Putin has not given up on his ambition to rebuild the Soviet empire. That’s why Russia continues to reject ceasefire proposals & refuses to make any real concessions.My comments today with @BBCNews. pic.twitter.com/X3EtSGCzIq— Margus Tsahkna (@Tsahkna) August 16, 2025

