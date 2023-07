Dali Putinowi nowe leki, wylądował w łóżku! Przygotowują rodzinę na wszystko

To, co ostatnio dzieje się w Rosji, z pewnością spędza Putinowi sen z powiek. Zaledwie przed tygodniem szef zbrojnej Grupy Wagnera, Jewgienij Prigożyn, maszerował ze swoimi zbirami na Moskwę, chcąc prawdopodobnie dokonać puczu. W ostatniej chwili się z tego wycofał, twierdząc, że chce uniknąć rozlewu krwi. W tym czasie Putin podobno w popłochu opuszczał Kreml, ale informacje na temat tego, dokąd się udał i co tam robił, są sprzeczne - jedne źródła mówią, że wziął nogi za pas i ukrył się w jednym ze swoich bunkrów, inne, że opuścił Kreml, by w spokoju odpoczywać i patrzeć na rozwój wydarzeń.

Putin przykuty do łóżka. "Blady, zmęczony"

Tymczasem autor kanału Generał SWR donosi, że niedługo po marszu Prigożyna na Moskwę, stan Putina drastycznie się pogorszył. A wszystko przez... nowe leki, które podali mu jego lekarze. "Prezydent był blady i wyglądał na zmęczonego. Od piątku lekarze prowadzący podawali prezydentowi nowy zestaw leków, ale w ciągu trzech dni jego stan tylko się pogorszył. W niedzielę rano skarżył się na silne bóle brzucha i głowy, a także zawroty głowy" - pisze prawdopodobnie były generał Służb Wywiadu Zagranicznego Rosji.

Putin umiera? Rodzina ma liczyć na cud

Autor kanału przekazał też, że Putin całą niedzielę (2 lipca) spędził w łóżku, a jego lekarze powoli zaczynają przygotowywać jego bliskich na każdą ewentualność. "Lekarze prowadzący twierdzą, że stosują najnowocześniejsze i najskuteczniejsze leczenie, ale krewnym prezydenta JUŻ radzi się mieć nadzieję na cud. Przez najbliższy tydzień Putin będzie zastępowany przez sobowtóra na oficjalnych spotkaniach i imprezach".

Now the dust has settled on Prigozhin's failed coup, we're left with a stark truth: Putin's widespread popularity is a manufactured illusion🧵A thread pic.twitter.com/IPBkCaFlxw— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) July 3, 2023

