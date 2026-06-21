Donald Trump grozi Iranowi destrukcją. Gwałtowna reakcja podczas rozmów pokojowych

Amerykański przywódca ostrzegł irańskie władze przed blokadą Cieśniny Ormuz, zapowiadając rygorystyczne działania, w tym nałożenie opłat tranzytowych.

Przedstawiciele Iranu nie przejęli się słowami prezydenta, określając jego wypowiedź mianem bezpodstawnego straszenia.

Ostra retoryka zbiegła się w czasie ze szwajcarskimi negocjacjami obu państw, powodując natychmiastowe wstrzymanie procesu dyplomatycznego.

Prezydent USA stawia ultimatum Iranowi. Stawką strategiczna trasa morska

Stacja Fox News wyemitowała rozmowę Treya Yingsta z Donaldem Trumpem. Przywódca Stanów Zjednoczonych bez ogródek zapowiedział drastyczne konsekwencje dla Teheranu w przypadku odcięcia dostępu do Cieśniny Ormuz. Prezydent użył dosadnych słów, grożąc, że zamknięcie szlaku będzie oznaczało de facto koniec istnienia Iranu. Co więcej, zasugerował radykalne rozwiązanie w przypadku fiaska dwumiesięcznych rozmów — przejęcie kontroli nad strategicznym punktem i ustanowienie systemu opłat za żeglugę.

Polska Agencja Prasowa zwraca uwagę na kluczowe liczby uzasadniające amerykańskie stanowisko. Sam Donald Trump wskazał, że w sobotę przez wspomnianą cieśninę przepompowano aź 19 milionów baryłek ropy naftowej. Wartość ta wyraźnie przewyższa wcześniejsze deklaracje — 16 milionów podane w przeddzień przez wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz 12,5 miliona odnotowane jeszcze w piątek.

Przedstawiciele Iranu odpowiadają Trumpowi. Delegacja wstrzymuje szwajcarskie negocjacje

Strona irańska nie kazała długo czekać na reakcję. Ebrahim Rezaei, odpowiedzialny za komunikację w komisji bezpieczeństwa i polityki zagranicznej irańskiego parlamentu, odniósł się do gróźb amerykańskiego przywódcy za pośrednictwem serwisu X. Urzędnik zdecydowanie podważył wiarygodność słów Donalda Trumpa, określając je jako nic nieznaczące groźby, których czas się skończył. Stwierdził bezpardonowo, że podobne oświadczenia to dowód braku rozsądku.

Gdybyś miał odwagę, przejąłbyś kontrolę nad Cieśniną Ormuz – choćby na chwilę – w ciągu ponad 100 dni wojny. Chciałeś, ale nie mogłeś - odniósł się do słów Donalda Trumpa irański urzędnik.

Eskalacja napięcia pociągnęła za sobą konkretne kroki dyplomatyczne. Irańscy wysłannicy demonstacyjnie opuścili salę rozmów w szwajcarskim Buergenstock, przerywając negocjacje w sprawie potencjalnego porozumienia. Mimo tak stanowczego gestu agencja AFP, opierając się na informacjach ze źródeł dyplomatycznych, poinformowała, że Teheran nadal deklaruje chęć kontynuowania procesu pokojowego.

Sonda Czym zakończą się negocjacje USA-Iran? Niczym, zostaną zerwane. Wypracowaniem drogi do zakończenia wojny. Kto wie, czym się zakończą - można tylko zgadywać.