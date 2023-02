Dramat Bruce'a Willisa! Sławny aktor cierpi na straszną chorobę

Biden ujawnia, co zestrzelono nad USA! Czy to było UFO?

Bruce Willis cierpi na odmianę demencji. Jest oficjalne oświadczenie rodziny sławnego aktora

Bruce Willis (67 l.) to jeden z najsławniejszych aktorów świata, znany z takich kinowych hitów wszech czasów, jak "Szklana Pułapka" czy "Pulp Fiction". Przez lata wydawał się okazem zdrowia. Niestety, mniej więcej półtora roku temu zaczęły pojawiać się plotki o kłopotach zdrowotnych Bruce'a Willisa. Wiosną 2022 roku problemy z mową, które zaczął mieć aktor, rozpoczęły falę spekulacji o schorzeniach neurologicznych. Potwierdziła to diagnoza - Bruce Willis cierpi na afazję, zanik mowy. Czym jest to spowodowane? Teraz rodzina gwiazdora potwierdza krążące od ponad roku plotki - aktor cierpi na demencję. Lekarze postawili właśnie ostateczną diagnozę. "Odkąd wiosną 2022 roku ogłosiliśmy diagnozę afazji u Bruce'a, jego stan się pogorszył" - piszą córki, była i obecna żona Bruce'a Willisa w oficjalnym oświadczeniu.

"Od czasu ogłoszenia diagnozy afazji Bruce'a wiosną 2022 roku, stan Bruce'a się pogarszał"

"Od czasu ogłoszenia diagnozy afazji Bruce'a wiosną 2022 roku, stan Bruce'a się pogarszał i obecnie mamy bardziej szczegółową diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe (znane jako FTD). Niestety, wyzwania związane z komunikacją są tylko jednym z objawów choroby, z którą zmaga się Bruce. (...) Obecnie nie ma żadnych metod leczenia tej choroby, to rzeczywistość, która mamy nadzieję, że może się zmienić w nadchodzących latach. (...) FTD to okrutna choroba, o której wielu z nas nigdy nie słyszało i może dotknąć każdego. W przypadku osób poniżej 60 roku życia FTD jest najczęstszą formą demencji, a ponieważ postawienie diagnozy może zająć lata, FTD jest prawdopodobnie znacznie bardziej rozpowszechniona, niż nam się wydaje" - piszą córki, aktualna żona aktora, czyli Emma Heming oraz była, czyli Demi Moore.

Bruce Willis. W jakich filmach zagrał?

Bruce Willis zyskał sławę grając prywatnego detektywa w serialu "Na wariackich papierach" (1985-1989), a takżem w filmie "Szklana pułapka" (1988). Znane są również jego role w takich filmach, jak sequele "szklanej Pułapki", "Pulp Fiction", "12 małp", "Piąty element", "Armageddon", "Szósty zmysł, "Sin City: Miasto grzechu".

My heart goes out to Bruce Willis and his family, & also my gratitude for shining a much needed light on this disease. When people step forward it helps all of us. When people get a diagnosis it’s extremely difficult, but also for most a relief to get a diagnosis. pic.twitter.com/macAukMe7U— Maria Shriver (@mariashriver) February 16, 2023

