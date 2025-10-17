Poważny wypadek polskiego autokaru na A5 w Austrii. Zginęła jedna osoba, 20 osób rannych

Piątkowy poranek na północy Dolnej Austrii przyniósł dramatyczne wydarzenia. Dziś, 17 października na autostradzie A5 w rejonie Mistelbach i Drasenhofen doszło do poważnego wypadku z udziałem polskiego autokaru turystycznego, ciężarówki oraz samochodu dostawczego. W wyniku zderzenia zginęła jedna osoba, dwie kolejne zostały ciężko ranne, a ponad 20 pasażerów wymagało pomocy medycznej. Ofiara śmiertelna to kierowca dostawczaka. Co dokładnie się stało? Według informacji cytowanych przez lokalny portal meinbezirk.at, dostawczak zjechał na przeciwległy pas ruchu w pobliżu obwodnicy Drasenhofen i zderzył się czołowo z ciężarówką. Jadący za nim polski autokar nie zdołał uniknąć zderzenia i wjechał na oba pojazdy.

ESKA: Delegacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w polskim autokarze?

Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze Radia ESKA, autokarem podróżowała delegacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a polskie tablice rejestracyjne miały wszystkie trzy pojazdy biorące udział w zdarzeniu!

Kasia Snakowska z ESKI relacjonuje: "Autokarem podróżowało 22 pasażerów i dwóch kierowców, mają być wśród nich przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z wicemarszałkiem Ryszardem Pagaczem. W ostatnich dniach przebywali w chorwackiej Istrii. Tam brali udział w spotkaniu w ramach projektu "Współpraca regionów na rzecz rozwiązywania konfliktów pomiędzy zwierzętami dziko żyjącymi na terenie miast a ludnością". W wypadku jedna osoba zginęła, trzy mają być ranne. Ofiara to prawdopodobnie kierowca samochodu dostawczego. Wszystkie samochody mają polskie tablice rejestracyjne".

Największe obrażenia odniósł kierowca polskiego autobusu, który został zakleszczony w kabinie i musiał zostać uwolniony przez strażaków przy użyciu ciężkiego sprzętu ratowniczego. Na miejscu działały trzy śmigłowce ratunkowe, liczne zespoły pogotowia oraz jednostki straży pożarnej zarówno z Austrii, jak i z sąsiednich Czech.

„Potwierdzamy - dwie osoby ciężko ranne i około 20 w trakcie badań. Jedna osoba zmarła na miejscu zdarzenia”

„Potwierdzamy - dwie osoby ciężko ranne i około 20 w trakcie badań. Jedna osoba zmarła na miejscu zdarzenia” – przekazała rzeczniczka austriackiego Czerwonego Krzyża. Tożsamość ofiary nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości. Skutki wypadku są odczuwalne dla tysięcy kierowców. Autostrada A5 została w obu kierunkach całkowicie zamknięta, a ruch przekierowano na drogę krajową B7 prowadzącą przez Drasenhofen. Już w godzinach porannych tworzyły się tam ogromne korki, szczególnie w stronę granicy z Czechami. Według prognoz służb, utrudnienia mogą potrwać do późnego przedpołudnia. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie okoliczności zderzenia. Jak dotąd nie ustalono, co było bezpośrednią przyczyną – czy zawinił błąd kierowcy, niesprzyjające warunki drogowe, czy może usterka techniczna jednego z pojazdów.