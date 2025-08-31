Dron spadł blisko "pałacu Putina". Rozległy pożar w Rosji

Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ukraińskiego drona blisko "pałacu Putina". Spadające szczątki maszyny wywołały pożar

W wojnie na Ukrainie strona ukraińska nie pozostaje dłużna Rosji i atakuje przy pomocy dronów cele znajdujące się na terenie państwa Władimira Putina. Teraz ukraińskie drony pojawiły się w rejonie miejscowości Gelendżyk, kurortu nad Morzem Czarnym. Trudno podejrzewać przypadek, bo miejsce to słynie z tajemniczego „pałacu Putina”. Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła drona, a spadające szczątki maszyny wywołały pożar zaledwie niespełna dziesięciu kilometrów od rezydencji, a według rosyjskiego portalu śledczego IStories podał, że płomienie nawet trzech kilometrów. Do walki z żywiołem wysłano około 100 jednostek ratowniczych. Pałac nie ucierpiał, nie ma też żadnych ofiar ani rannych, za to 23 turystów zostało odciętych od dróg ewakuacyjnych przez gęsty dym i musiało zostać ewakuowanych łodziami.

ZOBACZ TEŻ: Tornado tuż obok pałacu Putina! Trąby wodne zagrażają posiadłościom dyktatora

„Pałac Putina” to symbol niewyobrażalnego luksusu, w jakim żyją rosyjskie elity. Oficjalnie wcale nie należy do prezydenta

O "pałacu Putina" stało się głośno w 2021 roku dzięki filmowi dokumentalnemu Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista ujawnił, że rezydencja miała kosztować około 1,5 miliarda dolarów, a środki na jej budowę pochodziły z nielegalnych funduszy rosyjskich oligarchów. Według doniesień nieżyjącego już, zmarłego w 2024 roku opozycjonisty pałac znajduje się nad Morzem Czarnym na działce 39 razy większej niż księstwo Monako, a w willi poza osobistymi pokojami Putina mieści się m.in. podziemny klub do striptizu, lodowisko czy cerkiew. Przedstawiciele Kremla po publikacji Nawalnego zapewniali, że pałac w Gelendżyku wcale nie należy do Putina. IStories zaznacza, że od wybuchu wojny w rezydencji wiele się zmieniło. Podobno część rozrywkowa, ta z kasynem i striptizem, ustąpiła miejsca kaplicy i obrazom o tematyce militarnej.

Sonda A jaki jest Twój osobisty stosunek do Władimira Putina? Negatywny. Pozytywny. Obojętny. Nie chcę się wypowiadać.

Downed Ukrainian drone sparks massive forest fires just miles from Putin’s mysterious $1.5B Black Sea palace https://t.co/0kCjU4ogWs pic.twitter.com/cSXTNZCDN1— New York Post (@nypost) August 30, 2025

Quiz geograficzny. Wiesz, nad jakim morzem leży to miasto? Pytanie 1 z 12 Na początek coś prostego. Nad jakim morzem leży Sztokholm? Norewskim Bałtyckim Północnym Następne pytanie