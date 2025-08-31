Dron spadł blisko "pałacu Putina". Rozległy pożar w Rosji

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-08-31 7:20

Ukraiński dron spadł w rejonie słynnego "pałacu Putina" w rosyjskim Geledżyku nad Morzem Czarnym, wywołując duży pożar lasów. Gelendżyk to kurort, w którym według rosyjskiej opozycji znajduje się wystawna rezydencja należąca do samego Władimira Putina. W 2021 roku nieżyjący już Aleksiej Nawalny opublikował obszerny materiał na temat tej posiadłości. Czy rezydencja ucierpiała?

Dron spadł blisko pałacu Putina.

i

Autor: google maps, / Associated Press

Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ukraińskiego drona blisko "pałacu Putina". Spadające szczątki maszyny wywołały pożar

W wojnie na Ukrainie strona ukraińska nie pozostaje dłużna Rosji i atakuje przy pomocy dronów cele znajdujące się na terenie państwa Władimira Putina. Teraz ukraińskie drony pojawiły się w rejonie miejscowości Gelendżyk, kurortu nad Morzem Czarnym. Trudno podejrzewać przypadek, bo miejsce to słynie z tajemniczego „pałacu Putina”. Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła drona, a spadające szczątki maszyny wywołały pożar zaledwie niespełna dziesięciu kilometrów od rezydencji, a według rosyjskiego portalu śledczego IStories podał, że płomienie nawet trzech kilometrów. Do walki z żywiołem wysłano około 100 jednostek ratowniczych. Pałac nie ucierpiał, nie ma też żadnych ofiar ani rannych, za to 23 turystów zostało odciętych od dróg ewakuacyjnych przez gęsty dym i musiało zostać ewakuowanych łodziami.

ZOBACZ TEŻ: Tornado tuż obok pałacu Putina! Trąby wodne zagrażają posiadłościom dyktatora

„Pałac Putina” to symbol niewyobrażalnego luksusu, w jakim żyją rosyjskie elity. Oficjalnie wcale nie należy do prezydenta

O "pałacu Putina" stało się głośno w 2021 roku dzięki filmowi dokumentalnemu Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista ujawnił, że rezydencja miała kosztować około 1,5 miliarda dolarów, a środki na jej budowę pochodziły z nielegalnych funduszy rosyjskich oligarchów. Według doniesień nieżyjącego już, zmarłego w 2024 roku opozycjonisty pałac znajduje się nad Morzem Czarnym na działce 39 razy większej niż księstwo Monako, a w willi poza osobistymi pokojami Putina mieści się m.in. podziemny klub do striptizu, lodowisko czy cerkiew. Przedstawiciele Kremla po publikacji Nawalnego zapewniali, że pałac w Gelendżyku wcale nie należy do Putina. IStories zaznacza, że od wybuchu wojny w rezydencji wiele się zmieniło. Podobno część rozrywkowa, ta z kasynem i striptizem, ustąpiła miejsca kaplicy i obrazom o tematyce militarnej.

Super Express Google News
Sonda
A jaki jest Twój osobisty stosunek do Władimira Putina?
Quiz geograficzny. Wiesz, nad jakim morzem leży to miasto?
Pytanie 1 z 12
Na początek coś prostego. Nad jakim morzem leży Sztokholm?
Putin opływa w luksusy w swoim pałacu. Ma teatr, kasyno i scenę do striptizu. Komentarz Adama Federa
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁADIMIR PUTIN
PAŁAC
WOJNA NA UKRAINIE