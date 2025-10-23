Dron zabił ukraińskich dziennikarzy. Pokazywali zbrodnie wojenne

Śmierć dziennikarzy w Kramatorsku. Rosyjski dron zabił ekipę telewizji Freedom

Tragiczne wieści z ukraińskiego obwodu donieckiego. W wyniku rosyjskiego ataku drona typu Lancet w Kramatorsku, w obwodzie donieckim, zginęli Ołena Hubanowa, dziennikarka kanału telewizyjnego Freedom, oraz Jewhen Karmazin, operator kamery. Informację przekazał w czwartek 23 października szef donieckiej obwodowej administracji wojskowej Wadym Fiłaszkin. W oświadczeniu na Telegramie podkreślił, że oboje dziennikarze od pierwszych dni wojny na Ukrainie „mówili prawdę o zbrodniach wroga, ewakuacji ludności cywilnej i historiach naszych obrońców”. Jak dodał, pracowali w najtrudniejszych warunkach, w rejonach, gdzie toczyły się najcięższe walki — i zawsze byli wśród pierwszych na miejscu wydarzeń.

Z powodu wojny na Ukrainie zginęło już co najmniej 133 pracowników mediów

Szef administracji opublikował zdjęcie zniszczonego samochodu ekipy, a także fragmenty osobistych rzeczy ofiar, w tym kamizelek kuloodpornych z naszywkami „Press”. Złożył kondolencje rodzinom, przyjaciołom i współpracownikom poległych. Według Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy (NUJU), do 9 października 2025 roku zginęło już co najmniej 133 pracowników mediów w wyniku rosyjskiej inwazji. 19 dziennikarzy i dziennikarek straciło życie podczas wykonywania obowiązków zawodowych, 10 było cywilnymi przedstawicielami mediów – ofiarami bombardowań i ostrzałów,104 zginęło jako żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy po mobilizacji. To dane potwierdzone zarówno przez NUJU, jak i Międzynarodową Federację Dziennikarzy (IFJ).

Head of Donetsk Regional Military Administration: Two journalists killed in russian drone strike in Kramatorsk pic.twitter.com/tH35WmLfD7— EMPR.media (@EuromaidanPR) October 23, 2025