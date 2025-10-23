Nagłe uderzenie Trumpa w Putina. Rosja zmuszona do końca wojny?

Stany Zjednoczone ogłosiły sankcje na Rosnieft i Łukoil. Spotkanie Putina z Trumpem odwołane

Donald Trump zdecydował się utrudnić życie Władimirowi Putinowi, a zdaniem szefa NATO to może tym razem naprawdę oznaczać przełom w sprawie wojny na Ukrainie. W nocy z 22 na 23 października amerykańskie ministerstwo finansów poinformowało o nałożeniu sankcji na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil oraz na 34 spółki zależne. "To ogromne sankcje. Są bardzo duże, skierowane przeciwko dwóm dużym koncernom naftowym. I mamy nadzieję, że nie potrwają długo. Mamy nadzieję, że wojna zostanie zakończona" - powiedział prezydent USA.

ZOBACZ TEŻ: Przełom w sprawie wojny na Ukrainie? Trump na czele rady

"Jesteśmy gotowi podjąć dalsze działania, jeśli zajdzie taka potrzeba"

„Nadszedł czas, aby powstrzymać zabijanie i natychmiast wprowadzić zawieszenie broni” – powiedział minister finansów Scott Bessent. „Biorąc pod uwagę odmowę prezydenta Putina zakończenia tej bezsensownej wojny, ministerstwo finansów nakłada sankcje na dwie największe rosyjskie firmy naftowe, które finansują machinę wojenną Kremla. Jesteśmy gotowi podjąć dalsze działania, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby wesprzeć wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia kolejnej wojny. Zachęcamy naszych sojuszników do przyłączenia się do nas i przestrzegania tych sankcji” - dodał.

ZOBACZ TEŻ: Szok! Biały Dom częściowo zburzony. Już wiadomo, co się stało

Szczyt w Budapeszcie na razie odwołany, Trump zapowiada spotkanie, ale później

Tymczasem spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Budapeszcie odwołano. "Odwołaliśmy spotkanie z prezydentem Putinem, bo po prostu nie wydawało mi się to właściwe. Nie mieliśmy poczucia, że dotrzemy tam, gdzie powinniśmy. Więc je odwołałem, ale zrobimy to w przyszłości" - powiedział Trump podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Białym Domu. Rutte odniósł się entuzjastycznie do wieści o amerykańskich sankcjach na rosyjskie koncerny paliwowe. "Mogę wam tylko powiedzieć, że miałem niesamowicie dobre spotkanie z prezydentem Trumpem" - powiedział dziennikarzom w USA.

Rutte: "Jestem absolutnie przekonany, że przy podtrzymaniu presji będziemy w stanie skłonić Putina do przyjścia do stołu rokowań"

"Spójrzcie na rosyjską gospodarkę: długie kolejki samochodów na stacjach benzynowych, fakt, że Ukraińcy uderzyli już w 1/3 rosyjskiej infrastruktury naftowo-gazowej, która stanowi podstawę ich gospodarki. Jestem absolutnie przekonany, że może to nie nastąpić ani dziś, ani jutro, ale osiągniemy ten cel" - powiedział Rutte w wywiadzie dla Fox News. "Więc jestem absolutnie przekonany, że przy podtrzymaniu presji będziemy w stanie skłonić Putina do przyjścia do stołu rokowań i zgody na zawieszenie broni" - dodał.

Sonda Czy według Ciebie sankcje na Rosję są skuteczne? Tak Nie Nie mam zdania

U.S. sanctions Russia's 2 biggest oil firms after Trump cancels Putin summit https://t.co/7k8o3GN6hQ— Axios (@axios) October 22, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przy szóstym pytaniu zrobisz wielkie oczy Pytanie 1 z 10 Jaki procent powietrza stanowi tlen? 21% 68% 89% Następne pytanie